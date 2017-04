Francés Alessandrini se gana a la afición del LA Galaxy

El francés Romain Alessandrini es una de las revelaciones del LA Galaxy en el comienzo de la temporada. El extremo marcó su tercer gol de la campaña en la victoria 2-0 de los angelinos sobre Montreal Impact y volvió a desplegar un fútbol del paladar del aficionado del Galaxy.

En cinco partidos de la temporada MLS, Alessandrini muestra habilidad, potencia, entrega y gol. El ex Marsella llegaba de marcar dos tantos en la derrota 4-2 contra Vancouver. El gol contra Montreal es el primero que marca en el StubHub Center.

El gol de Alessandrini llegó al minuto 15 de partido. Emmanuel Boateng desbordó por izquierda y encontró a Alessandrini libre de marca. El galo empalmó un remate suave desde la media luna del área cuando el arquero Evan Bush retrocedía. La pelota ingresó lentamente al marco de la visita.



El zurdo tendría otra opción en el comienzo del segundo tiempo cuando volvió a aparecer por el centro pero esta vez Bush pudo detener a dos tiempo.



