Dybala libra lesión y apunta a la titularidad contra el Barcelona

No, en este once no está Mauro Icardi (aunque podría, pues lleva 21 goles en 30 partidos con el Inter). Quien sí está es Federico Fazio, el mejor defensa central que tiene la Roma sublíder de la liga italiana, y culpable de que Luciano Spalletti haya mandado al alemán Antonio Rüdiger a la lateral derecha. Foto: Getty Images. | Univision

