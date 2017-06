Jugador de Alemania afirma que “México no tiene súper estrellas”

Alemania entrenó este martes en Sochi, escenario este jueves de las segunda semifinal de la Copa Confederaciones ante México. Previo a la sesión varios jugadores alemanes atendieron en zona mixta a los medios para analizar el choque ante el Tri y todos coincidieron en que será un comprimiso muy cerrado.



Los 18 mexicanos y más figuras de Liga MX que están considerados los mejores futbolistas del mundo La revista World Soccer presentó su lista con los 500 de mejores jugadores del mundo en la pasada temporada, que tiene tradición desde 1982. La Liga MX es el torneo 12 con más integrantes en esta selección de futbolistas. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Hirving Lozano (PSV). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Diego Reyes (Espanyol). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Javier Hernández (Bayer Leverkusen). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Néstor Araujo (Santos Laguna) Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Jesús Corona (Oporto). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jonathan dos Santos (Villarreal). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Jürgen Damm (Tigres). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Giovanni dos Santos (Los Ángeles Galaxy). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Oribe Peralta (América). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir César Montes (Monterrrey). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Andrés Guardado (PSV). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marco Fabián (Eintracht Frankfurt). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Diego Lainez (América). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Erick Torres (Houston). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Orbelín Pineda (Chivas). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Héctor Moreno (Roma). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Alfredo Talavera (Toluca). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Carlos Vela (Real Sociedad). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El chileno Nicolás Castillo (Pumas). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El argentino Guido Pizarro (Tigres). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El chileno Eduardo Vargas (Tigres). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El francés André-Pierre Gignac (Tigres). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El colombiano Aviles Hurtado (Tijuana). Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

Una de las declaraciones más impactantes fue la del defensor Shkodran Mustafi, del Arsenal de Inglaterra, quien descató el juego en equipo de los pupilos de Juan Carlos Osorio, aunque manifestó que el Tri no cuenta con jugadores "súper estrella".



publicidad

"México no tiene súper estrellas, pero destaca en el juego colectivo, sus futbolistas cuentan con mucha experiencia. Es un equipo fuerte y agresivo. Tenemos que estar preparados para enfrentarlos", destacó el defensa.

También habló Benjamin Henrichs, compañero de Chicharito en el Bayer Leverkusen, quien destacó el nivel de Hernández y el Tri.



La Volpe analiza y advierte en ocho puntos de los peligros de Alemania, el rival del Tri Univision Deportes Network 0 Compartir

"Está jugando bien y me alegro por él porque marcó contra Portugal. Espero que no lo haga el jueves. México es un buen equipo, no sólo es Javier”, selñaló Henrichs.

Finalmente, Marc-André Ter Stegen, arquero del Barcelona, añadió: "Conocemos bien a los atacantes de México que están jugando en Europa y sabemos lo peligrosos que son. Será un partido muy difícil".