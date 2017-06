Juan Román Riquelme dice que cambia de canal cuando ve hablar a Diego Maradona

El primero afirmó este martes que no le interesa la opinión de su compatriota, que le llamó "pecho frío".

Buenos Aires - Juan Román Riquelme afirmó este martes que no le interesa la opinión de Diego Maradona, que le llamó "pecho frío", y confesó que cuando lo ve hablar, cambia de canal.

"No me interesa lo que diga, cuando lo veo hablar cambio de canal", expresó el exfutbolista en una entrevista con el canal Fox Sports en la que también se refirió a recientes críticas del delantero Carlos Tevez.



Al 'Apache', quien dijo que Riquelme hacía mal con sus declaraciones a Boca Juniors, el exjugador del Villarreal y el Barcelona le recordó que estuvo en tres de las seis campañas del club xeneize que terminaron con los títulos de Copa Libertadores.

"He tenido la suerte de jugar con jugadores muy buenos. Si Boca tiene seis Copas Libertadores y mis compañeros me hicieron ganar tres, quiere decir que tan mal no le hice al club", dijo con ironía.



La respuesta de Juan Román Riquelme, de 38 años, fue motivada por la manifestación del delantero.

"las declaraciones de Riquelme no le hacen bien a Boca. Dentro de la cancha fue un ídolo pero afuera deja mucho que desear", dijo Tevez desde China.

Maradona hizo el lunes desde Dubai una comparación entre dos de los ídolos de Boca y se decantó por Carlos Tevez.



"Siempre fue mi preferido Carlitos, si hay un jugador del pueblo, es él, otros pecho frío, no. Cada uno tiene sus gustos para elegir la idolatría. Román nos dio muchísimo pero yo a la hora de elegir me quedo con Carlitos", declaró el exseleccionador argentino.