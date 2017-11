Joseph Blatter se defiende de acusaciones por supuesto manoseo a Hope Solo

Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, se defendió este jueves de Hope Solo, la portera de la selección femenil de Estados Unidos, y afirmó que sus acusaciones de acoso sexual eran "absurdas".



Hace un par de días, Solo acusó a Blatter de haberla manoseado en la ceremonia de entrega del Balón de Oro de 2013 en Zurich, Suiza, acusación que los representantes del suizo calificaron de "ridícula".



Ahora fue el mismo Blatter quien negó el hecho categóricamente en una entrevista con el medio SFR Sport.

"Es tan absurdo. Es absurdo que usted y su junta editorial sigan con un tema sobre esta señora. Mire su CV (hoja de vida) y verán que estoy en lo cierto, es absurdo", declaró Blatter.



"Tienes que ir y mirar. No me corresponde a mí declarar las dificultades que ha tenido ella en su vida y el por qué ha tenido todas esas dificultades. Ella no tiene credibilidad para decir cosas así, es absurdo, es absurdo", añadió Blatter, quien fue suspendido por la FIFA en 2015 por un conflicto de intereses con respecto a un pago de 2 millones de francos suizos al presidente de la UEFA, Michel Platini.

Solo fue arrestada en un incidente de violencia doméstica en 2014, del que se le retiraron los cargos, y meses después fue suspendida por la selección de Estados Unidos por sus acciones en relación con el arresto de su esposo. De hecho, posteriormente, la futbolista admitió que estaba buscando tratamiento por problemas de ira.



Mujeres y fútbol: las guerreras que vencieron los estereotipos y son ejemplo a seguir Foto: Getty Images / Conmebol | Univision 0 Compartir Mia Hamm (Estados Unidos) - Considerada la mejor jugadora de la historia. Es dos veces campeona del Mundo con su país y tiene dos oros Olímpicos. Es la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Fútbol de México. Fue la encargada de expandir el fútbol femenil por todo el territorio estadounidense. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Michelle Akers (Estados Unidos) - Esta valerosa mujer se hizo un espacio en la historia del fútbol consiguiendo dos oros Olímpicos y un campeonato del Mundo. Fue elegida como Mejor Jugadora del Siglo en el 2002 por la FIFA y, junto a Mia Hamm, fueron las únicas mujeres que ocuparon un lugar en la lista FIFA 100 de los mejores futbolistas vivos, publicada en 2004. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sun Wen (China) - Comparte el reconocimiento de Mejor Jugadora del Siglo (2002) entregado por la FIFA con Michelle Akers. Cinco veces campeona de Asia, medalla de plata Olímpica, Balón de Oro y Bota de Oro del Mundial de 1999. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Marta (Brasil) - Es la insignia del fútbol femenil en el país sudamericano. Pese a que nunca pudo ganar algo con la 'canarinha', es campeona de Champions League, Copa Libertadores, Sudamericano y tiene dos medallas Olímpicas de plata. Además, fue Balón de Oro de la FIFA en 2010 y ha sido elegida 5 veces como Jugadora Mundial de la FIFA. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Maribel Domínguez (México) - Es la jugadora con más goles (75) y partidos (109) en el 'Tri' femenil de la historia. Fue 2 veces tercera en la Copa Oro de la Concacaf y una vez en los Juegos Panamericanos. Jugó dos Mundiales. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Yoreli Rincón (Colombia) - Es la abanderada del fútbol femenil en el país 'cafetero'. Lucho fuera de él por ser profesional y fue la primera colombiana en jugar la Champions League. Impulsó la reciente Liga Femenina Profesional en su país. Logró dos subcampeonatos de Copa América y formó parte del histórico equipo que llegó a octavos de final en el Mundial 2015. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Birgit Prinz (Alemania) - La primera gran referente del fútbol femenil en el país teutón con el que fue dos veces campeona del Mundo. Además, fue elegida 3 veces como Futbolista Femenina del Año por la FIFA y 7 veces por la Federación Alemana de Fútbol. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Abby Wambach (Estados Unidos) - Es la máxima goleadora de la historia en el fútbol internacional con 184 goles. Elegida Mejor Jugadora del Mundo de la FIFA en 2012, campeona del Mundo en 2015 y dos veces medalla de Oro Olímpica. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lotta Schelin (Suecia) - Con 174 partidos y 86 goles, la delantera es la jugadora con mejores registros en la Selección de su país. Tercera del Mundo en 2011, Bota de Oro de la Eurocopa 2013 y fue tercera en el premio a Mejor Jugadora de la UEFA en 2013. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Nadia Nadim (Dinamarca) - Es símbolo de lucha y persistencia, no solo entre las mujeres, sino entre los refugiados que llegan a Europa desde Medio Oriente. Salió de Afganistán con su familia hacia Noruega y allí se convirtió en futbolista profesional. Actualmente juega en la Liga de Estados Unidos con las Portland Thorns. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Homare Sawa (Japón) - Es un símbolo de valentía para el pueblo japonés, tras el Tsunami de 2011 que debastó gran parte del país. El triunfo en la Copa del Mundo, de ese año, lo dedicó a su gente. Fue elegida Balón de Oro de la FIFA, Balón de Oro y Bota de Oro del Mundial 2011. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hope Solo (Estados Unidos) - Pese a sus inconvenientes personales, en el fútbol ha sido un ejemplo a seguir defendiendo el arco de su país. Es campeona del Mundo, dos veces oro Olímpico y dos veces campeona de la Copa Oro de Concacaf. Además fue elegida dos veces como Guante de Oro de un Mundial y otra de la Copa Oro de Concacaf. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Carli Lloyd (Estados Unidos) - Dos veces oro Olímpico y campeona del Mundo (2015). The BEST FIFA (2016), Jugadora del Año de la FIFA (2015), Jugadora del Año de la Concacaf (2015), Balón de Oro y Bota de Oro del Mundial 2015. Ha marcado 96 goles en 234 minutos con la selección de su país. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Dzsenifer Marozsán (Alemania) - Es la actual '10' de la selección 'teutona' y ha conseguido sus mayores logros en las categorías juveniles. Campeona del Mundo Sub-20, campeona de Europa Sub-17, campeona de la Eurocopa y medalla de Oro Olimpica en Río 2016. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Christine Sinclair (Canadá) - La mayor estrella del fútbol femenil del país norteamericano. Logró la medalla de Bronce en Río 2016, es la segunda mejor goleadora de la historia del fútbol internacional con 164 anotaciones. Nombrada 13 veces Mejor Jugadora de Canadá y nominada a Mejor Jugadora del Año FIFA en 6 ocasiones. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Alex Morgan (Estados Unidos) - Suena mucho por su belleza, pero pesa más por sus goles. Ha marcado 73 con la selección de su país, con la que ha sido campeona del Mundo (2015), medalla de Oro Olímpica (2012) y campena del Mundo Sub-20. Además fue elegida Jugadora del Año de la Concacaf en 2013. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Nadine Keßler (Alemania) - Mejor Jugadora del año FIFA, Mejor Jugador del Año UEFA y Mejor Creadora de Juego IFFHS, todo en el 2014. Dos veces campeona del Europeo Sub-19, campeona de la Eurocopa y tercer lugar en el Mundial Sub-17. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Deyna Castellanos (Venezuela) - Aún no brilla con la selección mayor de su país, pero lo hecho con las juveniles es suficiente para ser elogiada. Campeona Sudamericana Sub-17 dos veces, medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud y medalla de Plata en los Juegos Boliviaros. Ha llevado a Venezuela al cuarto lugar dos veces en Mundiales Sub-17, siendo la máxima goleadora del torneo con 11 tantos. Foto: Conmebol | Univision 0 Compartir Nadine Angerer (Alemania) - Dos veces campeona del Mundo, cinco veces campeona de la Eurocopa y tres medallas de Bronce Olímpicas. Mejor Jugadora del Mundo para la FIFA (2013) y Mejor Portera del Mundial 2008. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

El año pasado fue suspendida por seis meses del equipo nacional por criticar a rivales en los Juegos Olímpicos y desde entonces no ha jugado debido a una lesión.