José Mourinho: "Las eliminatorias en Europa son un chiste. Las suramericanas me emocionan"

Técnicos extranjeros exitosos que no han sido 'profetas en su tierra' Técnicos extranjeros exitosos que no han sido 'profetas' en su tierra

Has Visto

Ha sido tal el éxito de Ferretti que incluso dirigió algunos partidos la Selección de México. No obstante, paradójicamente, ni siquiera ha dirigido a nivel de clubes en su natal Brasil.

Ha sido tal el éxito de Ferretti que incluso dirigió algunos partidos la Selección de México. No obstante, paradójicamente, ni siquiera ha dirigido a nivel de clubes en su natal Brasil. Univision

A pesar de ser uno de los técnicos más respetados en la actualidad, Sampaoli no ha tenido la oportunidad de dirigir a la selección de Argentina, que aún no convence con su rendimiento.

A pesar de ser uno de los técnicos más respetados en la actualidad, Sampaoli no ha tenido la oportunidad de dirigir a la selección de Argentina, que aún no convence con su rendimiento. Univision

Cuando se ha parecido la opción de que Mourinho dirija a su natal Portugal no se ha concretado. Ahora, el técnico luso es la cabeza del Manchester United.

Cuando se ha parecido la opción de que Mourinho dirija a su natal Portugal no se ha concretado. Ahora, el técnico luso es la cabeza del Manchester United. Univision

Juan Carlos Osorio tuvo un paso brillante por Atlético Nacional en Colombia, con el que obtuvo ocho títulos y fue finalista de Copa Suramericana. Eso llamó la atención de Sao Paulo, con lo que fue el primer colombiano en dirigir en Brasil. No obstante, su éxito no lo acercó a la selección de su país, que está bajo el cargo del argentino José Pékerman.

Juan Carlos Osorio tuvo un paso brillante por Atlético Nacional en Colombia, con el que obtuvo ocho títulos y fue finalista de Copa Suramericana. Eso llamó la atención de Sao Paulo, con lo que fue el primer colombiano en dirigir en Brasil. No obstante, su éxito no lo acercó a la selección de su país, que está bajo el cargo del argentino José Pékerman. Univision

La vida de los directores técnicos muchas veces puede estar llena de triunfos alrededor del mundo, pero el mayor privilegio siempre será dirigir la selección de su país. Sin embargo, a pesar de sus éxitos, estos son algunos que no han llegado al banquillo del lugar donde nacieron.

La vida de los directores técnicos muchas veces puede estar llena de triunfos alrededor del mundo, pero el mayor privilegio siempre será dirigir la selección de su país. Sin embargo, a pesar de sus éxitos, estos son algunos que no han llegado al banquillo del lugar donde nacieron. Univision

José Mourinho quiere un trabajo más fácil cuando deje al Manchester United.

En una conversación con ESPN Brasil, el entrenador portugués bromeó acerca de la posibilidad de dirigir a la selección brasileña algún día.



"Yo creo que después de Manchester United necesito un trabajo más fácil, y dirigir a la selección brasileña sería más difícil", aseguró Mourinho. "Obviamente sería genial, cualquier entrenador quisiera trabajar con los mejores equipos y las mejores selecciones".

"Es un país en el cual es difícil trabajar, pero también emocionante. Pero entiendo que la selección brasileña es para un entrenador brasileño".



Por otro lado, Mourinho comentó acerca de su decontento con las elimiantorias europeas para la Copa Mundial, donde algunas selecciones nunca tienen esperanza de avanzar. Incluso, el entrenador portugués considera que las eliminatorias suramericanas son superiores en nivel.

"Las eliminatorias europeas me molestan. Las suramericanas me emocionan", agregó. "Disfruto cuando al fútbol se lo toman en serio, no solo por diversión. En Suramérica hay muy buenos equipos y con niveles parecidos.

"Incluso aquellos que no son tan fuertes como los otros crean problemas para los demás".



CONCACAF tendrá los mismos cupos que CONMEBOL para el Mundial 2026 /Univision Deportes Network 0 Compartir

Mourinho nunca ha dirigido a una selección, pero se ha rumorado fuertemente en el pasado con su vinculación a la portuguesa.

"En Europa, las eliminatorias son un chiste. Los que no clasifican directamente van a un repechaje donde la diferencia entre los equipos es enorme", aseguró Mourinho. "En Suramerica, las eliminatorias son una competencia de verdad que dura dos años".