Javier Mascherano marcó su primer gol con Barcelona después de 319 partidos

La tarde fue redonda para Javier Mascherano. El Barcelona se impuso con contundencia al Osasuna, conservó el liderato de la Liga de España y él, después de una eterna sequía, se estrenó como goleador azulgrana.

Durante el juego, y con el marcador 2-1, Mascherano dio su primer aviso goleador pero su remate de cabeza se estrelló en el palo. El reloj señalaba el minuto 50 y el defensa argentino nada podía hacer para romper el hechizo.

Pero ‘El Jefecito’ no bajó los brazos y al minuto 67 aprovechó una falta de penalti sancionada sobre Denis Suárez para pedir el balón y, con remate fuertísimo al centro del arco, derrotar al arquero Sirigu y decretar el 6-1.

Todo fue festejo en la cancha y en el banquillo del Barcelona. Mientras en el campo de juego los jugadores azulgranas fueron a abrazar a Mascherano por su proeza, afuera celebraron entre risas. Luis Enrique, sus asistentes y algunos futbolistas, entre los que se encontraban Messi y Luis Suárez, no pudieron disimular ciertas muecas socarronas.

Este fue el octavo gol de Mascherano en su carrera deportiva, apenas el cuarto a nivel de clubes. El defensor no anotaba desde el 4 de junio del 2014, cuando se reportó con gol en la victoria 3-0 de la selección de Argentina en el amistoso frente a Trinidad y Tobago. Claro que en la Albiceleste juega de mediocampista.

Tras el 7-1, en el que marcaron dobletes Lionel Messi, André Gómez y Paco Alcácer, Mascherano expresó: “No quería pasar a la historia por fallar el penalti”.



Y la reacción de sus compañeros tampoco se hizo esperar. Las redes sociales se llenaron de mensajes para ‘Masche”. El delantero uruguayo Luis Suárez escribió en su cuenta de Twitter: “Buena @Mascherano felicitaciones. Gran trabajo y 3 puntos”.



Buena @Mascherano 😄😄😄felicitaciones!! Gran trabajo y 3 puntos 👏👏👏

Por su parte, el volante croata Ivan Rakitic le puso un mensaje de felicitación en inglés al argentino: “Congrats to @Mascherano for your first goal with Barcelona. I hope we don’t have to wait another 319 games for the next”. (Felicitaciones a @Mascherano por su primer gol con Barcelona. Espero que no tengamos que esperar otros 319 juegos para el siguiente).



Mascherano, acostumbrado a defender mientras sus compañeros de la defensa se lanzan al ataque, nunca olvidará el 26 de Abril de 2017 como el día en que hizo celebrar a todos en el Camp Nou.