Seguidores milanistas lanzan billetes falsos a Donnaruma

Un grupo de seguidores milanistas, presentes en el encuentro del Europeo sub 21 que se disputa en Cracovia entre Dinamarca e Italia, lanzaron billetes de dólar falsos al portero 'azzurro' Gianluigi Donnaruma, que días atrás anunció su negativa a renovar con el Milán.

En el minuto 34 de la primera mitad del encuentro cayeron desde uno de los fondos del estadio MKS de Cracovia montones de billetes que poblaron el área pequeña de la portería que defendía Donnaruma, portero titular de Italia.

En ese mismo lugar del recinto se mostraron pancartas donde se llamaba al guardameta como "Dollaruma", retiradas a la media hora de juego.



Incredible scenes as Italy v Denmark U21s is halted briefly.



Italy (AC Milan) fans throw fake money at Gianluigi Donnarumma (Dollarumma). pic.twitter.com/lgXaUb6ZIn