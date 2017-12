Hernán Crespo sorprende y confiesa que hizo orgias donde habían hombres y mujeres

Hernán Crespo, exdelantero argentino que brilló en Parma, River y la selección de Asu país, sorprendió con unas sorpresivas declaraciones ante una consulta del presentador de la sección Punto de encuentro del programa de televisión Podemos Hablar.



"Famoso, joven... Y haces de todo. Pruebas. Bueno, de todo no... Aprovechas. No me faltó nada por hacer. Fue una experiencia de vida", admitió Crespo, actual vicepresidente del Parma de Italia.



Vandalizaron estatua de Lionel Messi en Argentina Univisiondeportes.com 0 Compartir

"¿Eran más hombres o más mujeres?", quiso saber otra presentadora del mismo programa . "¡Siempre más mujeres!", respondió el exfutbolista.

"Debuté en el fútbol a los 18 años, conocí a mi mujer a los 27 y nunca aparecí con una novia en casa hasta mi mujer. Así que fui eternamente soltero hasta esa edad", aclaró.



Crespo era el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas hasta hace pocos meses, cuando Lionel Messi y Luis Suárez lo superaron. Al mismo tiempo, es el cuarto artillero histórico de la selección argentina detrás del propio Messi, Gabriel Batistuta y Sergio Agüero.