Héctor Herrera: “Hemos sido superiores en todo el partido”

El clásico del fútbol portugués entre el Oporto y Benfica se saldó este viernes con un empate sin goles, donde el mexicano Héctor Herrera jugó los noventa minutos y fue el más destaco del encuentro por los ‘Dragones’.

Al finalizar el compromiso Herrera consideró que el FC Porto fue superior “en todo el partido” frente al Benfica.



“Sabemos siempre que estos partidos son complicados, intensos, sobre todo, y ante Benfica no ha sido una excepción. Desgraciadamente no hemos podido concretizar las ocasiones y el árbitro no ha visto un penalti”, dijo luego del partido.

En la etapa complementaria se produjo una jugada clara y que pudo haber marcado la diferencia, en la cual el azteca estuvo involucrado.



“También hemos tenido una gran ocasión de gol de Marega, pero desgraciadamente no hemos conseguido la victoria. Hemos sido superiores en todo el partido y tenemos que continuar trabajando porque todavía hay mucho campeonato”, contó al sitio web del Porto.

Para Héctor Herrera, capitán del Porto, deben ser más efectivos de cara al gol y mantiene las esperanzas intactas para luchar por el ´título de la liga de Portugal.



“Creo que no hemos podido concretizar las ocasiones. Tal vez podíamos haber tenido un poco más de paciencia a la hora de decidir y conseguir ocasiones más claras. Tendremos que continuar trabajando como hemos hecho hoy. Falta mucho campeonato y tenemos que mirar para adelante. Podemos llegar al objetivo”, concluyó.

El Porto no contó en el clásico con Jesús ‘Tecatito’ Corona por suspensión mientras que Raúl Jiménez ingresó en el minuto 84 por el Benfica.