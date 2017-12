Guardiola le respondió con 'altura' a Pogba

"Me hubiera gustado que Paul Pogba jugara contra nosotros": el entrenador del Mánchester City, Josep Guardiola, afirmó este domingo con deportividad que lamenta la baja del jugador francés del Mánchester United para el derbi que jugarán en la próxima jornada de la Premier League.



"(El próximo domingo) Espero que no tengamos lesionados. Me hubiera gustado que Paul jugara contra nosotros. Me gusta enfrentarme a un equipo con sus mejores jugadores, para ver a quién somos capaces de vencer", afirmó el técnico español después de derrotar 2-1 al West Ham, lo que consolida a los Citizens en el liderato, con 8 puntos de ventaja sobre el Mánchester United, segundo.



En fotos: Manchester City remontó y superó la barrera del West Ham sin 'Chicharito' Manchester City se sobrepuso a la muralla puesta por West Ham United, que no tuvo ni en la banca a Javier Hernández, y lo venció 2-1 como local para mantenerse invicto y íder en la Premier League. Este fue el duelo entre David Moyes, uno de los técnicos veteranos de la Premier League, y Pep Guardiola, uno de los que llegó a innovar en el estilo del fútbol inglés. También fue la oportunidad de Moyes para reencontrarse con jugadores ya retirados, como es el caso de Mikel Arteta, asistente de Guardiola en el Manchester City. En la cancha, Manchester City fue el que más dominio de balón tuvo contra un West Ham que se resguardó para evitar riesgos. A pesar de que durante el primer tiempo el local tuvo un 76 por ciento el dominio del balón, los visitantes supieron controlar las arremetidas. Los delanteros del West Ham presionaron arriba cada vez que tuvieron oportunidad, pero sin dejar espacios atrás. Manchester City se encontró sin espacios y con una defensa férrea del West Ham, que apenas puso un hombre en la delantera y otro como volante de ataque. Tras un centro de Aaron Cresswell de tiro de esquina, Ogbonna dio la sorpresa al minuto 44 del primer tiempo. La sorpresa se apoderó del Etihad Stadium con la ventaja del visitante, que controló la poderosa ofensiva en el primer tiempo. Los visitantes se fueron al descanso con la ventaja, un respiro de tranquilidad y el triunfo en el duelo táctico. El español Pep Guardiola entendió que su rival no tenía disposición para atacar y sacó un defensa para meter en el ataque a Gabriel Jesús. El segundo tiempo de nuevo se volcó con Manchester City al ataque, ahora con más hombre en esa zona. Así llegó el gol de Nicolás Otamendi, quien falló en el primer tanto, para poner el empate al minuto 12 del segundo tiempo. Con el poder en sus manos y menos presión por ya estar en igualdad, Manchester City buscó la remontada. David Moyes sacó al argentino Manuel Lanzini y se cuidó más con Marko Arnautovic. El local fue más dominante en el remate del juego y a pesar de tener una muralla humana logró acercarse con peligro. No fue sencillo, pues West Ham, que no contó ni en la banca con 'Chicharito', puso dos líneas de cuatro. Al minuto 38 del segundo tiempo dio el golpe de gracia para la remontada con su gol para el 2-1 definitivo. Así fue la victoria y remontada de Manchester City 2-1 contra West Ham United en la Premier League con un equipo visitante que no contó con 'Chicharito'.

Guardiola reaccionaba así a la provocación de Pogba en declaraciones a la BBC el sábado: "Espero, aunque sea algo que no se dice, que tengan jugadores muy importantes lesionados".

"Creo que sólo eran palabras. Estoy seguro de que no quiere que nuestros jugadores se lesionen", apuntó 'Pep'.



Pogba estará suspendido en el derbi después de haber sido expulsado el sábado en la victoria 3-1 del United en el campo del Arsenal.