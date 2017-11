Almeyda: "Hay muchos que quieren mi silla, pero me van a tener que echar"

Matías Almeyda dijo estar 100 por ciento comprometido con Chivas y aseguró que se quedará en el cuadro tapatío un tiempo más.



¡Del cielo al infierno! Un 2017 de puntos extremos para Chivas de Guadalajara Chivas de Guadalajara vive un 2017 que sin duda quedará en su historia por las vivencias agridulces, en un paso de la gloria a una campaña vergonzosa en la que es muy poco lo que se rescata. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir El argentino Matías Almeyda logró en el primer semestre de 2017 darle un brillo único a Chivas de Guadalajara, un equipo poderoso en ataque y seguro en defensa que parecía imbatible. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Chivas obtuvo el título en la Copa MX y con ello dio su primer campanazo de lo que podría lograr en ese momento. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El poderío ofensivo encabezado por Álan Pulido le permitió no solo ganar títulos sino darle alegrías a los hinchas con victorias en los partidos contra rivales tradicionales. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir La alegría prometida llegó con el título de la Liga MX, aquel que no solo cortó una larga sequía sino que ratificó al doble campeón en el primer semestre en México. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Almeyda se ganó a los directivos de Chivas de Guadalajara con una gesta que lo puso en la historia del club. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El romance con los hinchas era profundo, luego de recuperar el orgullo y alegría a punta de títulos. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir El camino empezó a cambiar luego de perder en el Campeón de Campeones contra Tigres, que se tomó la revancha por la final perdida en el Clausura 2017. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Chivas de Guadalajara tuvo en su nómina básicamente los mismos jugadores, a excepción de Álan Pulido, que quedó por fuera de competencias tras una lesión. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De a poco, Matías Almeyda vio cómo su equipo perdió la contundencia y brillo en ofensiva, con resultados que también reflejaban la caída en el nivel. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir La defensa, tan segura antes, de a poco también se hizo vulnerable y ello llevó a que los resultados los dejaran eliminados en ambos torneos. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir La ausencia de Álan Pulido fue evidente, con un equipo cuya efectividad goleadora lo tiene lejos de los ocho mejores y ya eliminado de Liga y Copa. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para completar, Chivas ni siquiera ha podido tener buenos resultados en los clásicos y se vio derrotado contra América en la Liga. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir En su último Clásico Tapatío en el Apertura 2017, Atlas se dio el gusto de vencer a Chivas de Guadalajara y meterse en el grupo de Liguilla. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir El semestre de Chivas de Guadalajara es uno de los de rendimiento más vergonzoso, con mucho por corregir para el 2018. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Matías Almeyda sabe que necesita encaminar de nuevo a su equipo, que muy pronto pasó de la gloria a la tristeza en el fútbol mexicano. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir

“Yo dije que el futbol es dinámico, eso no significa que yo haya dicho que me voy a ir, yo tengo palabra, no hace falta que lo tenga que aclarar”, dijo el argentino.



publicidad

“Asumo el campeonato malo que tuvimos, pero no me quita las ganas de quedarme en Chivas. Amo a Chivas. Tengo mucho por delante, no les va a ser tan fácil. Hay muchos que quieren mi silla, pero me van a tener que echar”, sentenció Almeyda.



Se calientan los ánimos en Chivas: se encararon 'La Chofis' López y 'El Aris' Hernández Univision 0 Compartir

Además, Matías Almeyda señaló que ya está planeando la próxima temporada y ya sabe que líneas de Chivas tiene que reforzar.