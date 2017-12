Gremio demandará al Barcelona ante la FIFA

Los amazónicos por momentos recurrieron a la fuerza excesiva. No obstante, las primeras amarillas del partido las vieron Rolando García y Velazquez de Lanús. Foto: Getty Images | Univision

Yandel fue uno de los artistas presentes para encender el espectáculo previo al fútbol, en el torneo de clubes que en la edición de 2017 no contó con equipos mexicanos. Foto: Getty Images | Univision

El director jurídico del Gremio de Porto Alegre, Nestor Hein, anunció en declaraciones a Fox Sports Brasil que demandarán al Barcelona ante la FIFA por "seducción de jugadores" tras la filtración de una polémica foto en la que el centrocampista Arthur posa con una camiseta del conjunto azulgrana.

"El Barcelona acostumbra a hacer uso de ese tipo de cosas en las negociaciones, mira el caso de (Emanuel Ferreira) Manu años atrás. Nosotros vamos a ir a la FIFA para acusar al Barcelona por seducción de jugadores", comentó el directivo a la emisora.

En la víspera, una fotografía del volante de 21 años vestido con la camiseta del Barcelona se filtró a medios provocando un gran revuelo en medio de las celebraciones por el título de la Copa Libertadores conseguido esta semana ante el Lanús, competición en la que destacó y se convirtió en el mejor jugador de la final.



En la instantánea aparecía junto con André Cury, representante del conjunto español en Brasil, entre otros.

"El chico seguirá en el Gremio. Vamos a hacer de todo para que no lo contraten. No queremos negociar con el Barcelona, estamos en el auge de la conmemoración del título de Libertadores (...) Si otro club llega aquí y paga la cláusula, ahí todo bien pero eso no está pasando", subrayó Hein.

El director jurídico reconoció que el empresario del jugador, Jorge Machado, comunicó al club que el Barcelona quería conocer a la familia de Arthur, algo que consideraron como adecuado, pero que la fotografía posando con la camiseta culé "fue completamente innecesaria".



De acuerdo con el citado medio, Cury confirmó que existen negociaciones por Arthur, pero que estas se encuentran en el inicio.

El centrocampista, natural de Goiânia, capital del estado de Goiás, es una de las revelaciones de la temporada que, sin embargo, se perderá el Mundial de Clubes por culpa de un esguince en el tobillo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante al menos un mes.