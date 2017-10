Gianni Infantino tras el gol fantasma de Panamá: "Ha llegado la hora del VAR"

Sin embargo, el tanto no afectó en el resultado porque Portugal se impuso con comodidad por 3-0. Foto: Getty Images | Univision

Aunque el balón entró en el arco alemán, el árbitro no dio el gol que en su momento significaba el 2-1 a favor de los ingleses. Foto: Getty Images | Univision

Inglaterra sufrió el karma del gol de 1966 y en el Mundial de 2010 lo pagó. Un tanto de Frank Lampard no fue dado a los ingleses y Alemania al final se impuso 4-1 en los octavos de final. Foto: Getty Images | Univision

En el Mundial de México en 1986, España pudo haber empatado contra Brasil en los octavos de final, pero un tanto de Michel González no fue convalidado. Foto: AP | Univision

El tercer gol de Inglaterra en la final del Mundial contra Alemania en 1966 se presentó tras un remate de Geoff Hurst que en realidad no entró, pero fue decisivo. Foto: AP | Univision

Sin embargo, el primer tanto de Panamá fue en una jugada en la que el juez marcó un tanto de un balón que no entró. Foto: AP | Univision

El primer gol de Panamá en el triunfo que le dio el cupo a Rusia 2018 se une a la historia de otros goles 'fantasma', unos que fueron y no se sancionaron y otras que se celebraron sin ser legales. Foto: AP | Univision

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que "ha llegado el momento" de adoptar el sistema de Asistencia Arbitral por Vídeo (VAR) tras la victoria de Panamá contra Costa Rica del pasado lunes con un gol fantasma que contribuyó a apear a Estados Unidos del Mundial de Rusia.

En declaraciones a los medios tras la presentación en Lyon, al este de Francia, de la Copa del Mundo femenina de 2019, el mandatario del organismo que rige el fútbol mundial, fiel defensor del VAR, lamentó que la última jornada de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Rusia de la zona de la Concacaf se viera marcada por un error arbitral.



"Cuando te juegas la clasificación para el Mundial y que ese partido se decide con un error importante de interpretación del árbitro, que puede pasar porque los árbitros son seres humanos y cometen errores como todos, yo creo que ha llegado el momento de poder rectificar eso", afirmó Infantino.

"Cuando el mundo entero lo ve en unos segundos y que el único que no lo ve es el árbitro, pero no porque no lo quiera ver, sino porque le prohíben verlo, y además podría hacer una corrección, yo creo que deberíamos vivir los tiempos que corren, y dar un paso adelante", insistió el Presidente de la FIFA.

El gol fantasma en cuestión se produjo en una jugada de gran barullo en el área costarricense en la que el balón no llegó a entrar en la portería, pero el árbitro guatemalteco Walter López lo dio por válido.



El tanto permitió a Panamá empatar el partido a 1 en el minuto 52 y le dio alas para finalmente imponerse "in extremis" a Costa Rica, logrando así su primera clasificación para un Mundial.

Infantino quiere aplicar cuanto antes el VAR en las competiciones internacionales pero sigue contando con la oposición de los estamentos más conservadores del fútbol.

El Presidente de la FIFA no ocultó su deseo de que se utilice en el Mundial de Rusia el próximo año.

"Estamos preparados para ponerlo en práctica. Ahora bien, la decisión aún se tiene que tomar. No hay nada negativo en todos los test que hemos hecho. Cada vez que el vídeo ha sido utilizado, bien ha confirmado una decisión del árbitro o bien ha corregido una decisión errónea", declaró.



Además, Infantino insistió en que el objetivo del VAR "no es corregir pequeños detalles de juego, sino los grandes errores".

El presidente de la FIFA finalizó en Lyon la gira por las ciudades francesas que acogerán el Mundial femenino de fútbol que se disputará en 2019.

En la presentación del evento estuvo acompañado por el Presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, y el Presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas.

Lyon será el centro neurálgico del torneo, puesto que acogerá las dos semifinales (2 y 3 de julio) y la final del torneo (7 de julio), un hecho excepcional puesto que en Francia tradicionalmente las finales de los grandes acontecimientos deportivos se suelen disputar en París.