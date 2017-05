Gareth Bale regresó a los entrenamientos de campo con el Real Madrid

Madrid - Gareth Bale, extremo galés del Real Madrid, ha comenzado con el trabajo de campo en la ciudad deportiva de Valdebebas, según desveló su técnico Zinedine Zidane, con la mente puesta en la final de la Liga de Campeones en Cardiff.



Será baja de nuevo Bale, que prosigue con el plan de recuperación de su lesión en el sóleo izquierdo, para la decisiva cita liguera en Balaídos ante el Celta de Vigo, pero el galés da pasos firmes hasta la gran final en su país.



"No le quita opciones, hoy no es el momento de hablar de Cardiff", dijo Zidane asegurando que la ausencia del galés en Vigo no se debe a que no vaya por el buen camino su recuperación ni le rebaja posibilidades de jugar ante el Juventus italiano.



Real Madrid-Juventus: la final de Champions en 20 datos que debes saber Real Madrid busca ser el primer equipo que retiene su título en la era de la Champions League en este nuevo formato. El equipo español ya fue el primero en hacerlo cuando era la Copa de Europa. Desde 1989, un equipo italiano ha quedado campeón cada 7 años: Milán en 1989, Juventus en 1996, Milán en 2003 e Inter en 2010. En 2017, Juventus busca mantener vigente esa curiosa estadística.

En 1998, Real Madrid quedó campeón en la final contra Juventus cuando el equipo italiano eliminó en la semifinal a Mónaco. Predrag Mijatovic anotó el gol de la victoria. A pesar de ser el más veces campeón de Italia, Juventus de Turín solo ha ganado el principal torneo de Europa en 1985 y en 1996. Cristiano Ronaldo, con 101 goles, es el máximo goleador en la historia de la Champions League. Cinco de ellos han sido a Juventus. Álvaro Morata, de Real Madrid, y Sami Khedira y Gonzalo Higuaín, de Juventus de Italia, son los dos únicos jugadores que han militado en ambos clubes finalistas de la Champions League de 2017. Morata y Khedira estuvieron en el equipo blanco como campeón en 2013/14. Zinedine Zidane llegó a Juventus en 1996, después de que el equipo se coronó campeón de la Champions League de ese año. Con la 'Vecchia Signora' obtuvo gracias a esa victoria luego los títulos de Supercopa de Europa y campeón de la Copa Intercontinental. El arquero italiano Gianluigi Buffon es el jugador más veterano en ambas nóminas de los finalistas de la Champions League: es profesional desde 1995. Juventus, con apenas dos goles en contra, es el equipo menos vencido en lo corrido de la actual Champions League. Cristiano Ronaldo, con 10 tantos, está a un gol del máximo artillero de la actual edición de la Champions league, el argentino Lionel Messi. El último enfrentamiento entre ambos equipos en Champions League fue en la semifinal de 2015, donde se impuso el equipo italiano. La gran figura fue el español Álvaro Morata, ahora en Real Madrid. Real Madrid es el máximo campeón de la Champions League con 12 títulos, seis veces más celebraciones que su rival en esta final. De llegar a jugar la final de la Champions League, el galés Gareth Bale disputará el partido en la ciudad que lo vio nacer. Marco Asensio, de 21 años, es el jugador más joven de los que ha tenido minutos en cancha en el ambos equipos. Con 22 años de trayectoria, Buffon todavía no logra ningún título en la Champions League. En el mismo periodo, Real Madrid ha ganado cinco veces el torneo. Cristiano Ronaldo, con tres títulos en la Champions League, tiene más títulos de los que tiene Juventus en su historia. Mientras Real Madrid ha ganado las dos últimas finales que ha disputado en la Champions League, Juventus ha perdido las dos últimas veces que ha estado en esta instancia.

Dani Alves, con tres títulos en Champions League con Barcelona, quiere darle su tercer título a Juventus en la historia del certamen, para conseguir su cuarta victoria personal en este certamen.

Ningún jugador en la historia ha sido campeón de torneo europeo con Real Madrid y Barcelona. La final se llevará a cabo el 3 de junio en Cardiff (Gales), en la edición 62 del torneo.

"Gareth está mucho mejor, ya está en el campo y es positivo. No está con nosotros todavía pero es positivo. Estamos contentos con eso pero solo pensamos en el partido del Celta en el que no va a estar", añadió el técnico francés.