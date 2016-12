Futbolista mexicana jugará en un equipo varonil de la MASL

Carolina Jaramillo se convertirá en la primera mujer en participar en la máxima liga de fútbol rápido profesional varonil de Estados Unidos.

Luego de firmar contrato con el Atlético Baja, de la Major Arena Soccer League (MASL), la delantera mexicana debutará el próximo domingo frente a El Paso Coyotes.

“Es un reto, sé que voy a escuchar comentarios de personas que digan que no está bien y otras apoyándome, pero para mí es un reto.

"Los hombres juegan diferente y creo que mi estilo de juego se adapta mejor al de ellos en la cancha. Voy a dar lo mejor de mí para defender la playera de Atlético Baja", dijo Jaramillo.



“Hoy es un día muy emocionante, no solo para la MASL sino para los deportes en general. Hay barreras históricas que las mujeres no han podido superar alrededor del mundo, y hoy, una de esas barreras ha caído. La MASL espera con ansias la participación de Carolina y que sea un gran éxito", dijo el comisionado de la MASL, Joshua Schaub.

Jaramillo será la primera mujer en la MASL, pero la cuarta en participar en el fútbol rápido profesional de Estados Unidos. En 1994 lo hicieron Collette Cunningham y Shannon Presley con los Washington Warthogs en la CISL, al igual que Kristine Lilly.

El caso más reciente fue el de Lindsay Kennedy, quien jugó un partido con St. Louis Steamers en la temporada 2004-2005.



La MASL se formó en 2015 con equipos que integraban la Professional Arena Soccer League (PASL) y la Major Indoor Soccer League (MISL). La competencia representa el nivel más alto de profesionalismo dentro del fútbol rápido en el mundo y cuenta con equipos en Norte América, con clubes jugando costa a costa en los Estados Unidos y México.

De igual manera, la delantera formará parte del equipo femenil del Club Tijuana Xoloitzcuintles que jugará la temporada inaugural de la Liga MX Femenil en septiembre de 2017.



Jaramillo también ha participado con la Selección Mexicana en las categorías Sub 17 y Sub 20, incluyendo el Mundial Sub 20 Canadá 2014.

En enero de 2016 se convirtió en la segunda mujer mexicana en ser nombrada al NSCAA All-American Team.