Francia

Paul Pogba: "Los atentados no tienen nada que ver con el Islam"

"El Islam no es eso, todo el mundo lo sabe", afirmó este viernes el internacional francés del Mánchester United Paul Pogba, que en unas declaraciones a la revista Esquire aseguró que no se puede culpar a la religión por la reciente ola de atentados que han sacudido Inglaterra.

"Es una época complicada, pero no podemos dejarnos llevar", explicó el centrocampista de 24 años. "No podemos dejar que eso se nos meta en la cabeza, hay que luchar. En la vida ocurren desgracias pero no por eso debemos dejar de vivir".

"No se puede matar a un ser humano. Matar a alguien es una locura, por eso no quiero culpar a la religión. El Islam no es eso, todo el mundo lo sabe", razonó.

Pogba, transferido el pasado verano de la Juventus al club inglés, es musulmán y realizó una peregrinación a La Meca -uno de los pilares del Islam- al final de la reciente temporada.

El francés, que dedicó su gol contra el Ajax en la final de la Europa League (2-0) a los 22 fallecidos en el atentado suicida de Mánchester, perdió a su padre el pasado mes de mayo.

"Cuando pierdes a un ser querido, cambia tu forma de pensar. Por eso quiero aprovechar la vida. Todo pasa muy rápido", añadió.