Ancelotti: "James no tiene garantía de ser titular en el Bayern"

Has Visto

Pasó al F.C. Porto y ganó 8 títulos: 4 Ligas, 3 Supercopas, una Copa y una Europa League. De allí pasó al Mónaco, donde no pudo conseguir ningún título, pero que le dio el nivel para figurar con su selección y dar el salto el Real Madrid.

Pasó al F.C. Porto y ganó 8 títulos: 4 Ligas, 3 Supercopas, una Copa y una Europa League. De allí pasó al Mónaco, donde no pudo conseguir ningún título, pero que le dio el nivel para figurar con su selección y dar el salto el Real Madrid. Foto: AP | Univision

"No es un paso atrás, el Bayern siempre gana cosas importantes", aseguró James en su presentación.

"No es un paso atrás, el Bayern siempre gana cosas importantes", aseguró James en su presentación. Foto: EFE | Univision

El entrenador del Bayern Múnich, el italiano Carlo Ancelotti, advirtió que el colombiano James Rodríguez no tiene garantizada la titularidad en el equipo y que tendrá que ganarse la titularidad como todos los otros.

"No trajimos a James para reemplazar a nadie, sino para que hiciera el equipo mejor. Si merece jugar, jugará. Si no lo merece, estará en el banquillo. Naturalmente no hay para él ninguna garantía", dijo Ancelotti.

Ancelotti -que entrenó ya a James en el Real Madrid- fue clave en la llegada del colombiano al Bayern a quien muchos consideran como fichaje del técnico italiano.



Multimillonarios del fútbol: el nuevo aire de los clubes en grandes ligas del mundo La llegada de nuevos inversores a Milán de Italia hace parte de un nuevo modelo que se ha impuesto en los últimos años en el fútbol mundial, en el que los multimillonarios vieron al deporte como una gran oportunidad de negocio. Foto: AP | Univision 0 Compartir El chino Li Yonghong es la cabeza de un grupo de inversores que llegaron para esta temporada con la intención de devolverle al Milán la grandeza que siempre lo ha caracterizado en Italia y a nivel mundial. Foto: AP | Univision 0 Compartir Con el arribo del chino ya se han invertido 209.500.000 euros, unos 240.431.000 dólares aproximadamente en nuevas adquisiciones. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El más recordado multimillonario que fijó el fútbol como modelo de negocio fue el ruso Román Abramovic y desde que es dueño del Chelsea en la temporada 2003/2004 en la que invirtió 167.500.000 euros, unos 192.230.000 dólares aproximadamente. Foto: AP | Univision 0 Compartir Abramovic ha visto réditos en sus inversiones con títulos continentales con la Champiosn league y es el actual campeón de la Premier League. La única deuda pendiente es el Mundial de Clubes. Foto: AP | Univision 0 Compartir El ruso Dmitri Rybolovlev es el dueño de Mónaco desde 2013 y a logrado ubicar al equipo del Principado entre los grandes de Europa con una inversión en esa temporada de 160.700.000 euros, unos 184.426.000 dólares aproximadamente. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El magnate ruso trajo a los colombianos James Rodríguez y Falcao García en su llegada y ha recuperado su inversión. Al primero lo vendió por casi el doble de lo adquirido al Real Madrid, mientras que el segundo lideró al equipo al título en Francia y a la semifinal de la Champions League. Foto: AP | Univision 0 Compartir El chino Zhang Jindong es un magnate que llegó a Inter de Milán en 2016 con una inversión de 157.800.000, unos 181.098.000 dólares aproximadamente. Foto: AP | Univision 0 Compartir El chino poco ha intervenido en la realidad del Inter de Milán, que tras su llegada aún no toma camino hacia los primeros lugares. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mansour bin Zayed Al-Nahyan (der.) es miembro de la familia real de Emiratos Árabes Unidos y llegó al Manchester City en 2008 para cambiarle el rumbo al equipo en la Premier League. Foto: AP | Univision 0 Compartir Con una inversión de 157.300.000 euros, unos 180.524.000 dólares aproximadamente, el equipo se hizo atractivo para varias figuras a nivel mundial. Los árabes han tenido influencia para que el club 'ciudadano' lograra su título en la Premier League. Foto: AP | Univision 0 Compartir Valencia tiene en Peter Lim, magnate de Singapur, a un inversor de lujo que en su llegada en 2015 puso 143.700.000 euros, unos 164.916.000 dólares aproximadamente. No obstante, ha delegado en sus colaboradores el protagonismo de esas inversiones. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A pesar de la presencia de Lim como inversionista, Valencia no ha retomado el vuelo de otras épocas en la Liga de España ni a nivel europeo. Foto: AP | Univision 0 Compartir La mano del qatarí Nasser Al-Khelaifi le dio un rumbo de grandeza al París Saint-Germain, que ahora es un gigante en Francia y uno de los poderosos de Europa, siempre en la búsqueda de los mejores del mundo. Foto: AP | Univision 0 Compartir La inversión inicial de 107.100.000 euros, unos 122.852.000 dólares aproximadamente, ha crecido desde que arribó en 2011 y en la actualidad tiene un equipo dispuesto a pelear el título de Champions League contra Real Madrid o Barcelona. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El estadounidense Thomas DiBenedetto llegó a Roma en 2011 con una inversión de 91.200.000 euros, unos 104.613.000 dólares aproximadamente. Foto: AP | Univision 0 Compartir Si Bien Roma no ha despegado al nivel más alto, sí es cierto que el capital invertido por estos multimillonarios se convierte en un gran negocio que lejos de la misma pasión resulta muy rentable. Foto: AP | Univision 0 Compartir

Tras la llegada de James se había discutido mucho por el futuro de Thomas Müller, un jugador insignia del club, con quien probablemente el colombiano tendrá que disputarse un puesto en al formación titular.

Müller le restó importancia a ello y dijo que James "eleva la calidad de la plantilla" y aumenta las variantes que tiene Ancelotti en el centro del campo.

"El eleva nuestra calidad. Con él tenemos una opción más en los partidos importantes en el medio campo. Es un buen jugador y aumenta la competencia. El jefe tendrá que decidir quien juega, puede estar contento de tener las posibilidades que tiene", dijo Müller.