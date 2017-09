Falcao sueña con jugar el Mundial de Rusia 2018

El delantero colombiano Radamel Falcao aseguró este sábado, tras anotar un doblete ante el Estrasburgo (3-0) que siempre estuvo "seguro" de volver al primer nivel tras la grave lesión de rodilla en 2014 y sueña con clasificar a Colombia para Rusia-2018.

"Claro que pensaba en volver. Siempre soy positivo, con una mentalidad para trabajar mucho. Creo que esa es la clave de todo", declaró el 'Tigre' al ser preguntado por la lesión de rodilla que le apartó del Mundial de Brasil-2014 y que le tuvo apartado de las canchas varios meses.

"También creo que Dios tiene un plan para mí y para todos. Esto me ha permitido ser mejor persona y mejor jugador", añadió.

Preguntado por su estado actual, tras marcar nueve goles en los primeros seis partidos de la Ligue 1, Falcao respondió: "Me encuentro bien. Estoy mejor que el año pasado, Es importante para mí, Y cuantos más años pasen, mejor me encontraré. No me gustan mucho las comparaciones, pero las estadísticas están ahí".

Falcao admitió que el Mundial de Rusia-2018 "es un sueño". "Estoy muy motivado para clasificar a Colombia para la Copa del Mundo. Y después quiero jugarla. Me preparo para ello".

El delantero también aseguró que luchará por acabar máximo goleador del campeonato francés, "aunque lo más importante es que el equipo gane". "Los objetivos personales vendrán después".



publicidad

Falcao también explicó que tanto a él como su familia, acaba de ser padre por tercera vez, les gusta vivir en Mónaco. "Tanto el club como la ciudad me apoyan. El año pasado fuimos campeones, algo excepcional para nosotros, para Mónaco y para los aficionados".