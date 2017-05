Ezequiel Lavezzi es acusado de racismo en el fútbol de China

El delantero argentino ex PSG hizo un gesto que no fue bien visto por los aficionados de su equipo y de las redes sociales en general.

El delantero argentino Ezequiel Lavezzi, futbolista del Hebei China Fortune de la Superliga china, se ha visto envuelto en una polémica causada por la filtración de una foto en la que aparece haciendo el gesto de los 'ojos rasgados', que algunos cibernautas han interpretado como racismo hacia los chinos.

"Muchos extranjeros ganan dinero en China e insultan a los chinos. No entiendo por qué los apreciamos tanto", escribió un usuario de Weibo -el Twitter chino- identificado como Hua Junyi.



Twitter

Sin embargo, no todos los internautas han reaccionado negativamente a la fotografía. Otro usuario, Duo Shupai, sentencia: "Sois demasiado sensibles. ¿Los medios no tenéis otra cosa que hacer?"

El jugador ha salido al paso y ha emitido un comunicado en el que pide "mil disculpas" por las "molestias y desconcierto" que haya podido causar a los aficionados y asegura que nunca tuvo la "mala intención de humillar a las personas de nacionalidad china".



De Messi hasta James, polémicas de ídolos del fútbol latinoamericano La sanción a Lionel Messi dejó en claro que incluso las grandes figuras del fútbol pueden verse envueltos en polémicas dentro y fuera de la cancha, empañando la gran imagen que construyen con su capacidad en las canchas. Foto: AFP y Getty Images | Univision 0 Compartir Messi insultó al juez de línea del partido Argentina-Chile, en el que su país se impuso 1-0 en el estadio Monumental de Buenos Aires. El atacante argentino se mostró muy molesto por la actuación del asistente brasileño. Foto: Daniel Jayo/LatinContent/Getty Images | Univision 0 Compartir El crack, que fue sancionado con cuatro partidos de FIFA por su agresión, fue castigado por proferir 'palabras injuriosas' al asistente, lo que quedó evidenciado en material gráfico. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De acuerdo al comunicado y basado en vídeos que lo prueban, el Comité Disciplinario de la FIFA, en aplicación de los artículos 77 a y 108 del Código Disciplinario de la FIFA (FDC), Messi fue declarado culpable de violar el artículo 57 de la FDC por haber dirigido palabras insultantes al mencionado árbitro asistente. El árbitro envió el informe tras ver el comportamiento del jugador. Foto: Daniel Jayo/LatinContent/Getty Images | Univision 0 Compartir Lo hecho con su talento en la cancha con un gol que le dio la victoria a Argentina contra Chile ahora queda empañado con la ausencia en cuatro partidos de los cinco que quedan por definir la clasificación a Rusia-2018. Foto: EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir No fue la única polémica de la fecha. James Rodríguez hizo un gesto grosero dirigido a periodistas presentes en el sitio de concentración de la selección de Colombia en Bogotá, acto reprochado por los medios. Foto: Luis Acosta/ AFP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Rodríguez fue el autor del gol en el 1-0 contra Bolivia, en un partido en el que el equipo colombiano fue duramente criticado por los medios. Solo en los últimos minutos se pudo sacar ventaja. Foto: Guillermo Legaria/LatinContent/Getty Images | Univision 0 Compartir James es el líder natural del equipo colombiano, impulsado por sus buenas actuaciones en la cancha, su carácter para asumir cada reto y su personalidad. Foto: Guillermo Legaria/LatinContent/Getty Images | Univision 0 Compartir Aunque en muchos momentos el volante ha sido considerado un ejemplo a seguir, ese gesto lo ha convertido en un blanco fácil de críticas. Foto: EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El atacante Enner Valencia fue uno de los jugadores destacados en el triunfo 3-0 de Ecuador contra Chile, el pasado 6 de octubre por la eliminatoria a Rusia-2018. Foto: Gary Granja/LatinContent/Getty Images | Univision 0 Compartir Sin embargo, Valencia no celebró en el campo de juego la victoria con sus compañero, pues abandonó la cancha huyendo de la Policía. El ecuatoriano no pagó pensión alimentaria y, para evadir la orden de captura, abandonó la cancha en una ambulancia. Foto: JUAN CEVALLOS/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir La actitud de Valenciafue duramente criticada. Foto: Gary Granja/LatinContent/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El caso de Arturo Vidal en la Copa América de 2015 fue uno de los más polémicos, luego de que en estado de alicoramiento durante el evento en Chile estrellara un automóvil. Foto: CHRISTIAN MIRANDA/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Vidal respondió ante la ley y estuvo detenido durante una noche. Sin embargo, a pesar de tener que pagar una multa, no tuvo mayores consecuencias. Foto: Hector Vivas/LatinContent/Getty Images | Univision 0 Compartir El jugador, entre lágrimas, le pidió disculpas a su país por protagonizar ese escándalo en medio de la Copa América en su propia casa y se comprometió a darle una alegría a los fanáticos en el torneo en el que salieron campeones. Foto: Claudio Santana/LatinContent/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pablo Armero fue el primer jugador colombiano que marcó gol en el Mundial de Brasil-2014. Sin embargo, un caso de violencia intrafamiliar en 2016 hizo que se dudara de su convocatoria a la Selección Colombia en los partidos contra Bolivia y Ecuador. Foto: LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Sin embargo, Armero hizo parte del equipo titular que estuvo en cancha el pasado 23 de marzo contra Bolivia, algo que dividió al país entre quienes lo critican por sus actitudes familiares y quienes no creen que eso deba incidir en lo deportivo. Foto: Luis Ramirez/LatinContent/Getty Images | Univision 0 Compartir El lateral colombiano al final hizo parte de la celebración del triunfo de Colombia 1-0 contra Bolivia, pero organismos internacionales, como ONU Mujeres, han hecho duras críticas sobre este caso. Foto: Guillermo Legaria/LatinContent/Getty Images | Univision 0 Compartir



"He aprendido esta vez y prometo que no volverá a pasar", añade Lavezzi, que posó para las fotografías promocionales de la máxima competición china, pero entre las instantáneas divulgadas no se encontraba la causante del revuelo, que no se había conocido hasta ahora.

Antes de que se hicieran públicas estas imágenes, Lavezzi ya había ocupado los titulares esta semana después de que la conocida página de filtraciones sobre futbolistas Football Leaks asegurara que el 'Pocho' se embolsa un salario de 798,000 libras semanales, o lo que es lo mismo, 49 millones de euros (53.8 millones de dólares) anuales.



Golpes y polémicas: peleas entre técnicos en el fútbol mundial El duro cruce de palabras entre Paco Jémez, técnico del Cruz Azul, y de Ricardo La Volpe, DT del América, permite recordar una serie de diferencias entre estrategas de equipos a nivel mundial, algunas con agresiones físicas y otras que no pasaron de la tensión verbal. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La Volpe afirmó que en México gustan los técnicos ' vende humo' al referirse a Jémez, a lo que el español respondió que tendrían que arreglar las cosas 'como hombres'. Estas declaraciones sucedieron previas al Clásico Joven entre América y Cruz Azul. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La más reciente discusión entre dos técnicos de equipos nacionales fue entre los colombianos Hernán Darío Gómez, seleccionador de Panamá, y Jorge Luis Pinto, técnico de Honduras. 'El Bolillo' por poco golpea a su compatriota durante un juego de Copa Centroamericana. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 'Bolillo' reconoció que su agresión a Pinto se presentó por la molestia que le generó un comentario de su compatriota, que consideró irrespetuoso para los panameños. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Pinto ya había vivido un episodio similar cuando fue director técnico del Cúcuta Deportivo en Colombia, cuando el estratega uruguayo Julio Comesaña, técnico del Junior de Barranquilla, le lanzó varios puñetazos durante un partido en 2006, cuando fue campeón. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El técnico de Santos Laguna, Pedro Caixinha, cazó varias peleas durante su estancia en la Liga MX. La primera fue contra Tomás Boy en el partido de ida de cuartos de final contra Atlas en el Clausura del 2013. Se dieron algunos empujones. Luego saneraron sus diferencias. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El portugués Caixinha volvió a protagonizar otro altercado en la jornada 10 del Apertura de 2013 en el triunfo 2-1 de Santos contra América, cuando el central Santiago Baños enfrentó al entrenador, discusión a lo que se unió el técnico Miguel Herrera. Al final, Baños y Caixinha fueron expulsados. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La molestia del entrenador lusitano del Santos armó otra pelea cuando, en el triunfo de América 5-3 contra el equipo lagunero en el juego de ida de cuartos de final, insultó al técnico de las Águilas. Los miembros de seguridad separaron a Caixinha y al técnico argentino para evitar la gresca. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Tomas Boy se enfrentó contra Bruce Arena en la tercera ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf entre Monarcas de Morelia LA Galaxy en 2011. Hubo un fuerte cruce de palabras e insultos, pero la polémica no pasó de ahí. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en José Mourinho cazó una pelea de frente contra Barcelona cuando fue entrenador del Real Madrid de 2010 a 2013. Con su estilo retador, siempre lanzó fuertes ataques al equipo dirigido por Pep Guardiola, del que dijo que 'se creía que meaba colonia'. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Guardiola no dudó en responder a Mourinho, aunque de forma más verbal que física. Durante una rueda de prensa ironizó sobre el estratega del Real Madrid y afirmó que era el 'p**o amo'. La mala relación era evidente. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Incluso, Mourinho en un partido entre ambos equipos agredió al entonces asistente técnico de Guardiola, Tito Vilanova (Q.E.P.D.), al meterle los dedos en los ojos durante una discusión entre ambos banquillos. El odio de los catalanes a 'Mou' fue evidente. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Como técnico del Chelsea, Mourinho tuvo una diferencia con el banquillo técnico del Atlético de Madrid. Allí, el asistente Germán Burgos amenazó al portugués de golpearlo. "Yo no soy Tito, yo te arranco la cabeza", le dijo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Arsene Wenger y José Mourinho se enfrentaron durante un partido entre Arsenal y Chelsea. De no ser detenidos, se habrían ido a los puños en 2014. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Wenger empujó en dos ocasiones al estratega portugués, quien retó al francés de salir de su zona técnica. A pesar de la dura discusión, no salieron expulsados luego de ser separados. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mourinho afirmó que le quería 'partir la cara' al estratega del Arsenal, en una relación que siempre ha sido muy tensa. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En un partido clásico entre América de Cali y Deportivo Cali en Colombia, el uruguayo Daniel Carreño, técnico de Cali, y Diego Umaña, del América, se fueron a golpes en un partido en 2008, jornada en la que hubo graves disturbios por el tema. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

Estas cifras, que convertirían al exjugador de PSG (Francia) o Nápoles (Italia) en el futbolista mejor pagado del mundo, no parecen reflejarse en su rendimiento en el terreno de juego, donde solo ha conseguido anotar 2 goles en 16 partidos con la camiseta del conjunto dirigido por el chileno Manuel Pellegrini.