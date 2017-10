Explotó la guerra interna en Chile: acusan de traidor a Claudio Bravo por culpa de su esposa

Chile quedó afuera del Mundial de Rusia y eso motivó que todos los trapitos sucios salieran al Sol y no se lavaran en casa sino frente a la opinión pública. La guerra desatada en el vestidor del doble campeón del América sumó hoy una nueva batalla: un jugador salió a acusar de traidor a Claudio Bravo.



Todo comenzó cuando la esposa del portero escribió en las redes sociales que a los jugadores chilenos les gustaba irse de fiesta y que eran unos borrachos. Claro que la buena de Carla Pardo Lizana dejó fuera de los ‘fiesteros’ a su amado esposo.



La piedra que lanzó la mujer del capitán chileno hizo ondas y, desde dentro del plantel, salieron a pegarle duro a Bravo. “Él no era un santo y su familia sale dando cátedras de ética, lo que no es aceptable. Las cosas de la interna son de la interna, lo demás es una traición", enfatizó un jugador según publica el diario El Mercurio, aunque no revela de quién se trata.



Claudio Bravo todavía sigue pensando si continúa en la selección chilena o se retira. Claro que con toda esta polémica su adiós es casi un hecho.