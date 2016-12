Exjugador del Arsenal dice que ha “querido suicidarse“ debido a sanción que le impuso la FIFA

El marfileño Emmanuel Eboué afirmó que ha estado cerca del suicidio después de haber sido sancionado por tener que estar un año alejado de los terrenos de juego, multa que le impuso la FIFA hace ya nueve meses.

El que fuera jugador del Arsenal, Galatasaray e internacional con la selección de Costa De Marfil reconoció en una entrevista al diario británico ‘The Telegraph‘ que su estado mental se vio afectado durante su sanción.



"Hay muchos días en los que no quiero salir de la cama. Un día quise suicidarme. Me mantengo fuerte por mi familia, si estuviera solo me preocupa lo que pudiera haberme hecho", manifestó en la nota.

El defensor, reciente fichaje del Sunderland, tuvo que aceptar la decisión de la FIFA de inhabilitarle durante un año por negarse a pagar una deuda con su antiguo agente. El club inglés, con el que había firmado por una temporada, puso fin su contrato y ahora Eboué se entrena con un equipo aficionado a la espera de que se cumpla el castigo.



“Es el momento más bajo de mi carrera, es un mal momento. Hay veces que me paso uno o dos días en la habitación sin salir, solo. Paso mucho tiempo pensando y leyendo la Biblia y me digo: 'Emmanuel, ¿por qué estás haciendo esto? no es bueno para tu familia", concluyó.