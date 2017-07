Wayne Rooney se acerca al Everton

El emblemático delantero inglés Wayne Rooney, cuya estrella en el Manchester United ha languidecido desde la llegada al banco de José Mourinho en el verano de 2016, podría regresar al Everton, su primer club, según anunció la prensa británica este jueves.



El internacional inglés, con 119 partidos con los 'Pross' (59 goles), ha vivido una temporada complicada en Mánchester, en la que sólo firmó cinco goles (cifra más baja desde su debut en la Premier), y además perdió su puesto en la selección.



El jugador había declarado anteriormente que el único equipo inglés en el que podría recalar sería el Everton, donde despuntó siendo aún un adolescente antes de fichar por los 'Diablos Rojos' en 2004, por 30,7 millones de euros.

El periódico Daily Mail indicó que los "Toffees" deseaban llegar a un acuerdo con su antiguo 'niño prodigio'.

Según The Guardian, el Mánchester United no exigiría una indemnización exorbitante para el Everton, ya que la partida del jugador permitiría ahorrar su ficha al club de Old Trafford, donde cobra alrededor de 14,8 millones de euros al año.