Verón regresará a las canchas en el duelo ante Leverkusen y 'Chicharito'...

Juan Sebastián Verón volverá a las canchas después de dos años de inactividad. El actual presidente de Estudiantes de La Plata anunció que en enero próximo volverá a vestir la camiseta del ‘Pincha’ en un partido amistoso ante el Bayer Leverkusen.



“El 8 de enero vuelvo a vestir estos colores que tanto amamos. Jugamos contra el Bayern Leverkusen en la Florida Cup”; dijo la ‘brujita’ en un video publicado en las redes del equipo.



Verón comes back to @EdelpOficial vs @bayer04_en on Jan 8 in #FloridaCup2017 #EDLP #Bayer04 #FloridaCup

Tickets on https://t.co/LmidfXtDtW pic.twitter.com/QawJAtwVmg