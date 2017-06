La selección de Estados Unidos se quejó de la Internet en el Azteca: "Es una basura"

La cuenta de Twitter de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, US Soccer, se quejó de la mala señal de Internet en el Estadio Azteca.

"La Internet aquí es una basura, así que más les vale que lo estén viendo en vivo por FS1, Univision o Univision Deportes", fue la publicación de US Soccer. "Vamos #Get3More!".



De hecho, la cuenta de Twitter de US Soccer no realizó actualizaciones constantes durante el partido, como habitualmente lo hace. Al final, el tuit fue borrado pero la Internet no perdona y las capturas de pantalla siempre están a la orden del día.