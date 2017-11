Estados Unidos

Christian Pulisic criticó el proceso de formación de las categorías juveniles de Estados Unidos

El ‘Joven Maravilla’ compartió su historia y dejó entrever que si no tuviera el pasaporte comunitario no hubiera podido madurar futbolísticamente como lo hizo en Alemania.

El jugador que ya es referencia en la selección de Estados Unidos, Christian Pulisic, publicó una extensa carta en el que hace una profunda reflexión acerca de la eliminación de su selección al mundial de Rusia 2018.



El `Joven Maravilla’ realizó un repaso de sus inicios como fanático de la selección, desde que la veía jugar por TV en un Mundial y gritaba el gol de Clint Dempsey frente a la selección de Ghana, en Brasil 2014, en el sótano de su casa con sus amigos hasta cumplir su sueño de vestir la camiseta del combinado absoluto con Estados Unidos.

La extensa misiva del jugador de 19 años fue publicada por The Player Tribune.



En medio del relato, el también jugador del Borussia Dortmund de Alemania hizo una reflexión que involucra a la federación estadounidense de fútbol, USSF, por sus siglas en inglés.

“Pero una cosa que no estoy seguro de que la gente se dé cuenta, cuando hablan de mi juego, es lo afortunado que he sido de tener un pasaporte croata, y la gran diferencia que me causó”, dice la carta.



Explicó que “como resultado de mi doble ciudadanía, he podido jugar en Europa, entrenando en la academia de Dortmund, desde que tenía 16 años. ¿Sin él? Hubiera tenido que esperar hasta los 18 años”, expuso en una clara alusión a los procesos de las categorías menores de los EE.UU.

Las complejas normas que tienen los juveniles estadounidenses no les permiten ser profesionales desde temprano y cuando llegan a la MLS ter‘Joven Maravilla’ al banco de suplentes sin poder mostrar su talento.



Pulisic no considera tener la verdad absoluta con respecto al tema, pero compartió su historia esperando que pueda tener eco y genere cambios importantes que puedan terminar de darle una mejor evolución a los juveniles en los Estados Unidos.