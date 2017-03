Esta es la carta que Lionel Messi le envió a la FIFA y que se ha filtrado por redes sociales

A continuación se publica en su totalidad la carta que Lionel Messi le envió a la FIFA luego de conocer su sanción de cuatro partidos, y que se ha filtrado por redes sociales:

Sra.

Alejandra Salmeron García

Secretaria Adjunta de la Comisión Disciplinaria

FIFA

De mi mayor consideración:

En primer lugar hago constar que procedo a contestar la notificación enviada por FIFA en este momento, en virtud de que me encontraba en viaje desde Buenos Aires, Argentina para jugar en representación de mi selección el partido con Bolivia por las eliminatorias mundialistas.



En segundo lugar, en atención, a la nota enviada en el día de la fecha a la Asociación del Fútbol Argentino, hago constar que adhiero en todos sus términos a la contestación efectuada por AFA.

En tercer lugar, niego en forma terminante haber ofendido al árbitro asistente 1 en el partido versus Chile, ni mucho menos que mi conducta encuadre dentro dentro de lo normado por el art- 57 del Código Disciplinario de FIFA.



Si admito el hecho de haber tenido un diálogo con el árbitro asistente 1, el cual al ser de nacionalidad brasileña y estar a escasos centímetros mío, entendía perfectamente lo que yo decía, a tal punto que hemos conversado de manera amigable sin que en ningún momento mis dichos hayan ofendido o injurado al árbitro. Prueba esta situación que el asistente kamás llamó al árbitro principal ni siquiera para advertirle de mi conducta.

Incluso si no hubiese entendido mis palabras pudo haber consultado con el veedor colombiano o con los otros árbitros. Si no lo hizo no fue porque no advirtió mi conducta sino porque entendió que la misma no merecía informe alguno (por lo que no cabe la actuación de oficio de FIFA al no darse el supuesto que la permite).



Mi postura será avalada por legajo de conducta, a lo largo de mi carrera, que es intachable no teniendo prácticamente expulsiones en todo el tiempo que me desempeño como jugador profesional de fútbol tanto en mi club como en mi seleccion. En cualquier caso nunca por ofensas como las descritas en este expediente.

Los videos que se acompañan, los cuales se encuentran editados no pudiendo comprobar su veracidad, no demuestran en ningún momento que haya existido una ofensa de mi parte al asistente 1 ni una conducta lesiva del código disciplinario de FIFA y el fair play. Demás está decir que si alguno de mis dichos hubieren incomodado al árbitro asistente 1 jamás fueron dirigidos a su persona sino que fueron dichos al aire y desde ya pido disculpas por ello.



Cabe resaltar que el estándar probatorio que se impone a la Comisión Disciplinaria es superior al simple balance de intereses y las pruebas presentadas no cumplen con dicho umbral. Un video editado no basta para desvirtuar hechos concluyentes. El asistente no dijo que escucho de mi boca, sólo que no entendió nada. No se le preguntó por la conversación posterior en donde me tomó la cabeza.

Por todo lo expuesto, no existiendo infracción alguna, ni ofensa al árbitro asistente 1 ni a ninguno de los otros oficiales intervinientes en el partido, es que vengo a adherir a la contestación de la Asociación del Fútbol Argentino y a solicitar de manera expresa que se archive el presente expediente disciplinario sin sanción alguna a mi persona.



Lionel Messi

Santa Cruz de la Sierra, 27 de marzo de 2017