Error de ‘10’: Messi no reconoció a un futbolista argentino que le pidió sacarse una foto con él

Deben ser muchas las personas que día a día le piden a Lionel Messi tomarse una foto junto a él. Pero no debe ser tan frecuente que quien quiera tomarse la foto sea un futbolista profesional y mucho menos que sea uno que milita en la liga rusa y que sea también argentino.



Messi presentó al mundo la pelota Telstar 18 con la que se jugará el Mundial de Rusia 0 Compartir Desde su llegada al recinto, en Moscú, Lionel Messi fue el más aclamado por la afición y la prensa. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Todos querían una foto con el crack argentino del F.C. Barcelona. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ya dentro lugar de la presentación hubo tiempo para exhibición de fútbol freestyle. 0 Compartir Esta se hizo utilizando la nueva pelota Telstar 18, que cuenta con la mejor tecnología en balones. 0 Compartir Con la playera de Argentina, la cual se estrenará este viernes en el amistoso ante Rusia, Messi saltó al escenario. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Junto a él, en su mano izquierda, la Telstar 18, un balón que como toda la línea de Adidas para esta Copa del Mundo, tien una onda retro. 0 Compartir Luego de los coloridos Jabulani (Sudáfrica 2010) y Brazuca (Brasil 2014), la pelota vuelve a los clásicos negro y blanco. 0 Compartir De hecho, a pesar de que tiene el efecto de unos pixeles, la ubicacion de los parches negros es similar a la que se utilizaba antiguamente. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Telstar estará marcado con el logo del Mundial de Rusia 2018 en letras doradas, así como con su nombre y el de Adidas. 0 Compartir Desde el Mundial de Alemania 2006 (Teamgeist+) no se utilizaba una pelota con los colores clásicos. 0 Compartir Antes de ese se jugó con el Fevernova (Corea y Japón 2002) y el Tricolore (Francia 98). 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hay que remontarse a la Copa del Mundo de USA 94 con el Questra para volver a encontrar algo más clásico y de ahí hacia atrás. 0 Compartir Así como los últimos balones con la mejor tecnología, el Telstar 18 contará con pequeños montículos en su exterior para un mejor contacto a la hora de patearlo 0 Compartir Además, su cuero es mucho más resistente y aerodinámico, lo que supone un mejor vuelo en el aire en cada patada. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cada vez falta menos para que la Telstar comience a rodar en los campos rusos y la alegría de una neuva Copa invada a todo el planeta. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir

Pues eso fue lo que le pasó este jueves al jugador del Barcelona, quien tuvo que disculparse con Sebastián Driussi, delantero del Zenit, a quien no reconoció cuando se tomaron una fotografía durante la estadía de la selección de Argentina en Moscú, equipo que jugará este sábado un amistoso ante su similar de Rusia.



¿Real Madrid o Barça? Neymar no está feliz en el PSG y su destino sería un grande de España Univision Deportes Network 0 Compartir

"Me quedé mal por no haberlo reconocido porque lo conozco. Sé quién es. Cuando me pidió la foto pensé que era uno de los chicos que está siempre esperando por una foto. Le pedí perdón", contó Messi en una entrevista con el canal Fox Sports.

Gracias por la foto IDOLO👏🏻 @leomessi Una publicación compartida por Sebastian Driussi 🇦🇷 (@sebadriussi.11) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 3:47 PST

El rosarino solo cayó en cuenta de la situación cuando vio que Driussi había difundido la fotografía que se habían tomado juntos en su cuenta de Instagram. En seguida, Messi le mandó un mensaje por esa misma red social.



Messi no se ve ganando el Mundial: “Los candidatos son España, Brasil, Alemania y Francia” Univision 0 Compartir

Messi resaltó que con Driussi, quien arribó en julio pasado al Zenit ruso proveniente de River Plate de Argentina por 15 millones de euros, van al mismo tatuador y que por esa razón intercambiado algunos mensajes los últimos meses.



¿Miedo al ISIS? Lionel Messi llegó a Rusia rodeado de guardias de seguridad Univision Deportes Network 0 Compartir

"Venía caminando por el lobby del hotel pensando en otra cosa y no me di cuenta", sealó un apenado Messi.