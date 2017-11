En vivo: Atlas vs. Tigres, Jornada 8 de Liga MX

El partido Atlas vs. Tigres en vivo, correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX, va a disputarse en el estadio Jalisco después de varias semanas en que estuvo programado, pues aquella ocasión no se pudo disputar debido a que la pantalla del estadio no lo permitió. El encuentro entre rojinegros y felinos se llevará al cabo este miércoles 1 de noviembre a partir de las 11:00 PM (ET).

Atlas llega a este partido con la necesidad de ganar para meterse a puestos de liguilla. El equipo dirigido por el Profe Cruz debe sumar las tres unidades para rebasar a Cruz Azul en la tabla general y tener el destino en sus manos.



Del otro lado el pensamiento es otro, Tigres ha realizado otra campaña con regularidad y quiere llevarse el partido para seguir pensando en el liderato general y sobre todo despegarse del grupo que persigue a los equipos del norte.

Las posibles alineaciones para el encuentro entre Atlas vs. Tigres en vivo serían:

Atlas

Nahuel Guzmán; Rodríguez, Juninho, Ayala, Torres Nilo; Carioca, Dueñas, Acosta; Valencia, Gignac y Vargas. DT. Ricardo Ferretti.

Tigres

Ustari; Reyes, Barreiro, Márquez, Arreola; Garnica, Zaldívar, Vigón, Madueña; Morrison y Caraglio. DT. José Guadalupe Cruz.



Además del encuentro entre Atlas vs. Tigres en vivo, la jornada de miércoles se complementa con los duelos Monterrey vs. Santos y América vs. Gallos Blancos de la Copa MX.

El partido entre Atlas y Tigres lo podrán disfrutar a través de la transmisión en vivo por UDN. Tendremos toda la cobertura del juego pendiente de la Jornada 8 de la Liga MX con reacciones e información relevante del partido en el Estadio Jalisco.