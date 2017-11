El Porto empató 1-1 de visitante ante el Besiktas y se acercó otro pasito a los octavos

Has Visto

Con presencia mexicana, Porto empató de visitante contra Besiktas y quedó de segundo en el grupo G, con 7 puntos, a la espera del último partido en el estadio Do Dragao contra Mónaco.

Con presencia mexicana, Porto empató de visitante contra Besiktas y quedó de segundo en el grupo G, con 7 puntos, a la espera del último partido en el estadio Do Dragao contra Mónaco. Foto: AP | Univisiondeportes.com

Las oportunidades más claras en la etapa complementaria estuvieron en los pies de los locales, que al final no transformaron en gol esas opciones.

Las oportunidades más claras en la etapa complementaria estuvieron en los pies de los locales, que al final no transformaron en gol esas opciones. Foto: AP | Univisiondeportes.com

Porto llegó a Turquía con 6 puntos y la necesidad de sumar para que sus rivales de grupo Leipzig y Mónaco no se le acercaran.

Porto llegó a Turquía con 6 puntos y la necesidad de sumar para que sus rivales de grupo Leipzig y Mónaco no se le acercaran. Foto: AP | Univisiondeportes.com

El Porto llegó a Estambul, para medirse contra el Besiktas, con las maletas cargadas de sueños, pero también de fútbol. Al menos así lo demostró en una primera parte en la que le jugó de igual a igual al líder del Grupo G. Y llevó además a la legión mexicana, aunque solo Héctor Herrera salió en el 11 inicial y con la cinta de capitán en su brazo. Su posición en el campo no fue como volante externo, sino interno. Igualito como lo usa Juan Carlos Osorio en la selección mexicana.

Con paso casi perfecto en la liga portuguesa (diez victorias y un empate), la verdadera medida se la da a este conjunto la Champions League, como le pasa habitualmente.



publicidad

No es casual que los únicos dos partidos que perdió en lo que va de la temporada hayan sido en esta competencia. Uno fue contra el mismo rival turco, quien le ganó en su casa. La otra caída fue más dolorosa porque se dio ante un rival directo como el Leipzig. Inesperado rival directo, en realidad, porque todos suponían que los Dragones iban a tener que pelear contra el Monaco, que arribó a estar jornada como último de la zona. De todas maneras, los traspiés en Champions no hicieron peligrar sus posibilidades de clasificación a los octavos de final porque logró una victoria que no estaba presupuestada como el 3-0 al Monaco en tierras francesas.

Del otro lado, el Besiktas lo esperaba como líder del Grupo G y con un esquema que garantiza buen juego y solidez defensiva en dosis casi exactas. El equipo turco tiene una combinación perfecta entre metedores (con Pepe a la cabeza) y creadores (con Ricardo Quaresma como estandarte).

El primer tiempo fue parejo, como se dijo, con pocas situaciones. A los 19 minutos avisó Ryan Babel con un tiro desde afuera, pero a los 29 llegaría una verdadera joya del Porto. Pelota detenida que hicieron en corto, Ricardo Pereira voló por la punta derecha y mandó un centro rasante que Felipe definió con un derechazo alto. Inatajable, casi un penal en movimiento.

El Besiktas no se desesperó ante la desventaja, sino que siguió tratando de generar juego al ras del piso, con pases cortos y sin usar –y mucho menos abusar- de los pelotazos largos. Y llegó con algunas aproximaciones peligrosas hasta los guantes de José Sá, el portero que sentó a Iker Casillas. Un remate de Quaresma con ángulo cerrado fue lo mejorcito antes del gol, que cayó a los 41. Una brillante jugada de Cenk Tosun, con sombrero incluido ante un defensa, y pase milimétrico para que Anderson Talisca solo tuviera que empujarla. Más que asistencia fue medio gol.



publicidad

El segundo tiempo fue otra historia completamente diferente. El Besiktas afinó la sinfonía y sus músicos sobresalieron. Una precisión en velocidad que es difícil de encontrar en el fútbol actual. Sin embargo les faltó la nota final, la que les diera la victoria. Pero recordemos que no todo es fantasía en este equipo y, por si fuera poco, ingresó Gary Medel para formar una dupla central con Pepe a la que hay que acercarse con armadura.

Hubo dos situaciones clarísimas, una para cada lado, aunque no lograron desnivelar el 1-1. A los 57 minutos Babel hizo explotar el travesaño con un tiro desde media distancia. Y a los 62 Ricardo se perdió un mano a mano increíble, de frente al arco y dentro del área. El problema fue que no confió en su zurda y definió a tres dedos con la derecha. La pelota se fue lejos, consumando el mamarracho.

¿Y los mexicanos? Herrera tuvo un papel aceptable tratando de distribuir, pero sin fineza a la hora de los pases. A los 79 entró `Tecatito’ Corona, pero no tuvo espacios ni balón para hacer ninguna diablura. Y a los 89 saltó al campo Diego Reyes en reemplazo de Herrera.

El Besiktas aseguró el primer lugar del grupo y el Porto se acercó otro pasito a los octavos de final. Quedó a la espera de lo que suceda con Leipzig-Monaco, que juegan en unos minutos. Con el 1-1, Porto dejó con vida al conjunto francés, a quien recibe en la última jornada.



publicidad