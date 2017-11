El padre de Neymar se abre a la posibilidad de un fichaje de su hijo con el Real Madrid

Mucho se ha especulado con una posible salida de Neymar del PSG para ir al Real Madrid, el pasado catalán del jugador hace pensar que el traspaso al futbol francés solo fue un ‘puente’ para evitar el paso directo. A pesar de que el jugador afirmó que no contempla dejar el fútbol francés, su padre y representante habló con la prensa, coincide en que no habrá un cambio inmediato, pero no desechó la posibilidad de que en el futuro la estrella brasileña sea parte del conjunto merengue.



"Las cosas cambian tanto, que no puedes asegurar nada. En estos momentos no tiene el pensamiento de dejar el PSG. Esto solo sirve para alimentar unos rumores que no son posibles. No puedo hablar de lo que pueda suceder de aquí a cinco años, seis años...Neymar tiene contrato con el PSG y acaba de llegar al club francés. Solo llevamos tres meses... Nuestro trabajo que es la carrera de Neymar se mantenga en Europa en el lugar que siempre soñó. Su sueño era llegar a Europa y por eso no lo veo saliendo y regresando a Brasil. Creo que tiene aún diez años de fútbol en Europa”, apuntó Neymar Santos Sr. A la cadena Fox Sports.



Es prácticamente un hecho que no habrá salida de Neymar en este mercado invernal, pero las declaraciones del padre del jugador incrementan la posibilidad de que una vez pasada la Copa del Mundo de Rusia 2018 se pueda ver al jugador brasileño enfundado en la playera del Real Madrid.