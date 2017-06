El marfileño Cheik Tioté fallece tras sufrir un colapso en un entrenamiento

El internacional marfileño Cheik Tioté, jugador del Pekín Enterprises, falleció tras sufrir un colapso durante un entrenamiento, según informó el Newcastle, club en el que el centrocampista militó hasta el pasado mes de febrero.



