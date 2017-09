El exfutbolista inglés Rio Ferdinand se pasa al boxeo

El ex jugador del Manchester United probará suerte arriba del ring a sus 36 años.

El inglés David Seaman no solo tuvo 'bloopers' en la cancha. El arquero tuvo dos lesiones increíbles: la primera cuando se dislocó el hombro mientras armaba una carpa de camping y la segunda cuando se rompió un hueso mientras buscaba el control remoto de su televisor.

Darious Vassell demostró que muchas veces la imprudencia también puede ser insólita. El inglés no quiso ir a un médico para que le drenaran un cuágulo de la uña de su pie y supuso fácil hacerlo el mismo con un taladro. Eso produjo una infección y al final la mitad de su uña tuvo que ser removida.

Y de la serie 'el perro no siempre es el mejor amigo', el francés Julien Escudé recayó en una lesión del tendón de Aquiles mientras paseaba a su mascota luego de un jalonazo del can, hecho que frustró su traspaso del Sevilla al Manchester United.

El arquero británico también fue víctima de un perro, pues cuando sacó a pasear al suyo no pudo contener la fuerza del animal que lo arrastró y le provocó una lesión de rodilla.

Ever Banega sufrió un curioso accidente automovilístico luego de que en una gasolinera olvidó poner el freno de mano de su automóvil, que se rodó y golpeó en su pie causando lesión de tibia y peroné.

Los futbolistas son profesionales que ciudan de sus carreras, pero que en ocasiones sufren situaciones impensadas no solo para un deportista sino para cualquier persona. Estos son algunos casos memorables.

El exfutbolista inglés Rio Ferdinand, antiguo jugador de Manchester United, West Ham, Leeds y Queen's Park Rangers, ha anunciado su deseo de convertirse en boxeador profesional.

Ferdinand, de 38 años, que colgó las botas hace dos, es un reconocido aficionado al boxeo y antes de subirse al cuadrilátero de forma profesional deberá recibir la pertinente licencia por parte de la Asociación Británica (British Boxing Board of Control, BBBC).

"Esto un desafío, y por eso lo hago. He ganado títulos en mi carrera y ahora aspiro a conseguir un cinturón de campeón", explicó el antiguo internacional durante el anuncio.



It's happening... Can’t wait to get started with the team @betfair have put together, Richie Woodhall and @meldeane12 #DefenderToContender 🥊 Una publicación compartida por Rio Ferdinand (@rioferdy5) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 11:50 PDT

En la actualidad, Ferdinand, que está a tres semanas de cumplir 39 años (7 de noviembre), trabaja como comentarista en la televisión británica -BT Sport- y tiene su propia línea de ropa.

El londinense no es el primer exfutbolista en subirse al ring, ya que los británicos Curtis Woodhouse y Leon McKenzie, antiguos jugadores de Birmingham City y Crystal Palace, respectivamente, ya probaron suerte en el boxeo. El propio Woodhouse fue campeón británico de peso superligero en 2012.

Ferdinand será entrenado por Richie Woodhall, técnico del equipo británico de boxeo (Team GB) y campeón del peso supermediano del WBC, quien cree que Rio "necesita tiempo" pero "tiene todos los ingredientes y el potencial" para levantar un cinturón en el futuro.



"Honestamente, creo que Rio, con algo de tiempo, puede boxear como profesional. Tiene una fuerza natural, está en forma y con muchas ganas de aprender", aseguró.



Boxing Fridays.... left right left right... boom! Don't beat around the bush.... When ya get ur licence back @gypsyking101 ?!! 👊🏽 Una publicación compartida por Rio Ferdinand (@rioferdy5) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 1:57 PDT

"Todavía está algo verde en cuanto al estilo y eso lo tendré que desarrollar y trabajar. Lleva tiempo, pero tiene todos los ingredientes y el potencial para ganar un título en el futuro", subrayó Woodhall.

Sin embargo, el anuncio de Ferdinand, internacional con la absoluta de Inglaterra en 81 ocasiones y ganador de seis títulos de la Premier League y una Liga de Campeones con el Manchester United, tomó "completamente por sorpresa" al secretario general de la BBBC, Robert Smith, quien dijo que todavía no había recibido solicitud alguna de licencia.

"Me ha cogido totalmente por sorpresa. No hemos recibido ninguna solicitud, por lo que, de momento, no hay nada que pensar. Tampoco hemos hablado con nadie sobre este tema", declaró Smith.



