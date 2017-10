El entrenador del Oporto señaló que 'banqueó' a Iker por "entrenar con menor exigencia"

Hearts Vs. Rangers / Sábado 28 de octubre - 7:30 a.m. ET/6:30 a.m.CT/4:30 a.m. PT: ya sin Pedro Caixinha, destituido del equipo de Glasgow, los mexicanos Carlos Peña y Eduardo Herrera deben buscar un espacio con Graeme Murty, entrenador encargado. Foto: Ian MacNicol/Getty Images | Univision

0 Compartir