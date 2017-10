El Bayern Munich anunció el regreso de Heynckes como su entrenador

Jupp Heynckes aceptó convertirse en el entrenador del Bayern Múnich hasta final de temporada, para sustituir a Carlo Ancelotti, cesado la semana pasada, anunció este viernes el club alemán en su sitio internet.



