Edgardo Bauza sería despedido de la selección argentina en las próximas horas

Al parecer y a pesar de las muestras de respaldo públicas del nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, el periodo de Edgardo Bauza como entrenador de la Albiceleste estaría a punto de finalizar.

La decisión se habría tomado en el marco de la primera reunión del Comité Ejecutivo bajo el mando de Tapia, este viernes en la cual habrían votado unánimente todos los miembros para despedir al 'Patón'. Jorge Sampaoli sería la primera opción para reemplazarlo, de acuerdo con medios argentinos, aunque el anuncio definitvo aún no se daría a conocer.



El nuevo presidente del fútbol argentino dijo que peleará por Messi y que respalda a Bauza

"Hay que hacer una evaluación de esta situación. Se están diciendo tantas cosas", indicó Hugo Moyano, presidente de Independiente y vicepresidentesegundo de la AFA, antes de la reunión. "La situación de Bauza se tiene que definir en estos días".

La AFA se encuentra negociando los detalles financieros del contrato de Bauza que está vigente hasta 2018 si Argentina clasifica al Mundial de Rusia. El 'Patón' llegó a la selección argentina el pasado agosto luego que Gerardo 'Tata' Martino renunciara a su cargo tras la derrota de la Albiceleste en la final de la Copa América Centenario.



Edgardo Bauza: "El primer objetivo es clasificar al Mundial"

"Del tema Bauza no se habló nada. Es un tema para más adelante", indicó por otro lado Nicolás Russo, presidente del Club Lanús y vocal del Comité Ejecutivo de la AFA.

Sampaoli sería la primera opción de la AFA, pero el propio entrenador del Sevilla ha negado cualquier contacto con la federación.

"Es algo injusto para todos, porque hay un entrenador trabajando y no he hablado con nadie", aseguró el exentrenador de la selección chilena. "A mí sólo me vincula el partido de mañana con el Sporting y es algo que deben resolver ellos en Argentina. No he tenido ningún contacto relacionado con ese tema".



Jorge Sampaoli: "Tildar de fracaso es fácil para un titular"

En ocho partidos de eliminatoria desde que Bauza asumió la dirección técnica de Argentina, ha ganado tres, empatados dos y perdido los otros dos, incluyendo una dolorosa derrota por 3-0 ante Brasil.