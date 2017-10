Enner Valencia se disculpó por sus actos de indisciplina con Ecuador

El atacante ecuatoriano, Enner Valencia, se disculpó con su familia y seguidores tras ser suspendido indefinidamente de la selección de Ecuador por haber abandonado la concentración previo al duelo ante Argentina.

"Nunca había cometido este tipo de errores que hoy, como hombre y persona de bien, me hago cargo", explicó… Lo que pasó es un acto aislado en mi carrera que no volverá a pasar. Esto no me define como persona, ni profesional que soy”, se pronunció Valencia en redes sociales.



Asimismo, el jugador de Tigres lamentó que la Federación Ecuatoriana de Fútbol haya revelado lo sucedido.

“El sábado por la mañana pedimos disculpas al cuerpo técnico y compañeros, estando el presidente al tanto, acordamos con el cuerpo técnico manejarlo casa adentro, como debe de manejarse este tipo de actos. Sin embargo, la federación decidió hacerlo público, primero indicando que no darían los nombres para no afectar nuestra integridad, sin embargo 24 horas después volvieron a cambiar de opinión”, agregó.

Además, Valencia mostró su deseo de volver a portar la playera de Ecuador cuando le levanten la suspensión.