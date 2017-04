Cruz Azul podría quedarse sin Ángel Mena, el Palermo está interesado en sus servicios

Al jugador no le desagrada la idea de jugar en Italia, Mena suma cinco goles en el torneo con los cementeros.

Cruz Azul atraviesa por un momento complicado en la Liga MX y uno de los jugadores que ha demostrado calidad en la plantilla azul es Ángel Mena, el ecuatoriano podría estar viviendo sus últimos juegos como cementero, luego de que en Italia se especula con el arribo del jugador.



El Palermo de Italia estaría seriamente interesado en Mena y al parecer al atacante no le desagrada la idea de emigra al país de la bota. “Estoy muy contento de ser comparado con un club italiano, es un campeonato muy agradable e interesante. Me encantaría venir a jugar en Italia, pero primero tenemos que ver si el club que tiene mi carta está de acuerdo o no", declaró ángel Mena al portal ILovePalermoCalcio.



Cruz Azul se encuentra en la decimocuarta posición del Clausura 2017 y deberá ganar sus dos compromisos restantes ante León y esperar resultados para saber si logra calificar a la Liguilla.