Cristiano Ronaldo y su autocrítica: "Soy de este planeta"

"Soy de este planeta", dijo la estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a menudo calificado de extraterrestre por la prensa y autor de un triplete contra el Atlético de Madrid el martes en la ida de semifinales de la Liga de Campeones (3-0) despejando el camino hacia la final.

"Con dedicación y trabajo duro, como siempre, las cosas vienen por un proceso natural. Estoy contento y afortunado y soy de este planeta", dijo Cristiano a la página web del club blanco.

El delantero recibió este miércoles de manos del presidente blanco, Florentino Pérez, una camiseta conmemorativa para celebrar el que el club presenta como su gol 400 con el Real Madrid desde 2009, aunque buena parte de la prensa española considera, no obstante, que el jugador sólo lleva 399 debido a un gol oficialmente atribuido a Pepe en 2010.



Con 103 goles en Champions, CR7 superó los 100 del Atlético en toda su historia. Cristiano Ronaldo anotó su primer gol en Champions en el triunfo 7-1 contra Roma en casa el 10 de abril de 2007 en el partido de vuelta. Ese día hizo doblete. CR7 demostró que su frialdad como goleador no perdona ni siquiera contra el equipo de sus amores: su cuarto tanto en Champions llegó en el triunfo 0-1 contra Sporting de Lisboa en Portugal el 19 de septiembre en fase de grupos. En su segunda participación en Champions fue finalista y en esa final hizo gol con Manchester United en el empate 1-1 contra Chelsea el 21 de mayo de 2008, en el que sería el primer título de este torneo europeo para CR7. Fue su tanto 11. El último gol de Cristiano Ronaldo con el United en Champions fue en el juego de vuelta de la semifinal contra Arsenal, con doblete en el 1-3 el 5 de mayo de 2009. Fueron los tantos 14 y 15. Cristiano Ronaldo comenzó en Real Madrid vistiendo el número 9 y su racha goleadora mejoró. Su camino con el equipo blanco arrancó con doblete contra Zurich de visitante en el triunfo 2-5 el 15 de septiembre de 2009 en la fase de grupos. Fueron sus goles 15 y 16. El primer triplete de Cristiano Ronaldo, ya como CR7, fue el 3 de octubre de 2012 en el 4-1 de visitante contra Ajax en fase de grupos. Serían los goles 40, 41 y 42. Para demostrar su frialdad contra sus ex, el portugués anotó en ambos partidos de la serie contra Manchester United y un tanto suyo en el 2-1 en el Old Trafford el 13 de febrero de 2013 lo llevó a 'disculparse' con la hinchada que antes aclamó su nombre. Fue su tanto 46. Cristiano Ronaldo llegó al medio centenar de goles el 24 de abril de 2013, en la semifinal contra Borussia Dortmund, en un partido en que Real Madrid cayó 4-1 de visitante. El portugués marcó su segundo triplete en el torneo en la fase de grupos de la Champions 2013/14 en el 6-1 de visitante contra Galatasaray el 17 de septiembre de 2013. Fueron sus tantos 51, 52 y 53. Los goles 65 y 66 de CR7 fueron en Alemania en el 4-0 contra Bayern Munich en el juego de vuelta de la semifinal de la Champions de 2013/14. Ese doblete fue clave en lo anímico. El atacante portugués anotó el último gol de la final 4-1 contra Atlético de Madrid en la Champions del 2014. Fue su tanto 67. Su tercer triplete fue en el triunfo 4-0 contra Shakhtar en la fase de grupos el 15 de septiembre de 2015. El cuarto triplete de Cristiano Ronaldo llegó contra Malmo de Suecia en la edición de 2015/16 en el triunfo 8-0 el 8 de diciembre de 2015. En esa misma edición, el 12 de abril de 2016, Cristiano Ronaldo anotó triplete que sirvió para el triunfo 3-0 contra Wolfsburgo y la remontada de la serie de cuartos de final. En ese torneo, fueron campeones. Esos tantos fueron el 91, 92 y 93. A pesar de arrancar la temporada en medio de lesiones, volvió a anotarle a Sporting de Lisboa. Fue en el triunfo 2-1 el 14 de sepriembre de 2016, su tanto 94. Su gol 95 en Champions, en el 2-2 de visitante contra Borussia Dortmund el 27 de septiembre de 2016, lo tenía arriba del argentino Lionel Messi desde el año pasado como máximo goleador de Europa. Los goles 96 y 97 de Ronaldo en torneo europeos de clubes llegaron con un triunfo en Alemania, 1-2 contra Bayern Munich el 12 de abril de 2017. El sexto triplete de Cristiano Ronaldo llegó en una jornada memorable tras la clasificación de Real Madrid a la semifinal de la actual Champions con triunfo 4-2 en tiempo extra. Ese día llegó a 100 goles en Europa. El partido de ida en la semifinal contra Atlético de Madrid sirvió para una nueva exhibición. Anotó su séptimo triplete en la Champions en el triunfo 3-0 y en el logro de 103 anotaciones.

Sea como sea, sus estadísticas siguen siendo espectaculares en 389 partidos con el Real Madrid.

"Es una cantidad de goles muy grande, no me lo esperaba. Es fruto del trabajo de todo el equipo, de mi trabajo, de toda la gente que trabaja en el club y de la afición, que nos apoya siempre", dijo Cristiano, contento del gran partido hecho por el equipo el martes contra el Atlético.

"Veo al equipo fenomenal. Ayer fue una prueba más de que el equipo está bien y con confianza. Ganar 3-0 es una barbaridad y es muy importante", dijo.



En el partido de vuelta del próximo miércoles, Cristiano y el Real Madrid podrían meterse en su tercera final de Liga de Campeones en cuatro años, tras ganar las de 2014 y 2016 contra el Atlético.

Y ¿por qué no? ganar la 'Duodécima' Copa de Europa de la historia del club, lo que les permitiría convertirse en el primer equipo en conservar el título europeo desde el AC Milan en 1990.

"Estamos un pasito más cerca de la final de Cardiff y estamos muy contentos. Yo me siento muy bien, me preparé para estar bien en la fase final del campeonato y de la Champions. Obviamente, hay que tener el punto de suerte también, porque me preparé y las cosas están saliendo bien; no solo a mí, sino al equipo también", concluyó.



