Cristiano Ronaldo quiere tener siete hijos... y más Balones de Oro

El portugués Cristiano Ronaldo, segundo de derecha a izquierda, y su hijo Cristiano Ronaldo Jr., derecha, presencian el evento sentados al lado del astro argentino Lionel Messi, izquierda, y su esposa Antonella durante la entrega de premios The Best de FIFA 2017, en el Palladium Theatre de Londres, el lunes 23 de octubre de 2017. (AP Foto/Alastair Grant) The Associated Press