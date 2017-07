Que Estados Unidos es un país construído por inmigrantes no es un secreto, como tampoco lo es que el fútbol, “soccer” para los locales, es un deporte que está creciendo en todo el país.Empieza una nueva edición de la Copa de Oro y el torneo reafirma la política de fronteras abiertas de este país, pese a los tiempos que vivimos. El escenario no podía ser ideal: en Estados Unidos están los mejores escenarios y las comunidades de inmigrantes más grandes del mundo. Así, no solo el organizador será local, todos los países participantes se sentirán como en casa, alentados desde las tribunas por miles de aficionados que no se perderán la oportunidad de ver en vivo al equipo de sus amores.