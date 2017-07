Que Estados Unidos es un país construído por inmigrantes no es un secreto, como tampoco lo es que el fútbol, “soccer” para los locales, es un deporte que está creciendo en todo el país. Empieza una nueva edición de la Copa de Oro y el torneo reafirma la política de fronteras abiertas de este país, pese a los tiempos que vivimos. El escenario no podía ser mejor: en Estados Unidos están los mejores escenarios y las comunidades de inmigrantes más grandes del mundo. Así, no solo el organizador será local, todos los países participantes se sentirán como en casa, alentados desde las tribunas por miles de aficionados que no se perderán la oportunidad de ver en vivo al equipo de sus amores.



Hablamos de fútbol, pero también de orgullo, honor e identidad nacional. En el campo la lucha será a muerte pero, al final, sin importar quién gane o quién pierda, se volverán a estrechar los lazos que durante siglos han unido a todo el continente.



publicidad

En Univisión Deportes quisimos mostrar esos vínculos con ocho historias de inmigrantes que juegan en la MLS y que, con mucho esfuerzo, talento y disciplina, han llegado a triunfar en Estados Unidos. Sus relatos son como los de cualquiera que llega a la tierra de las oportunidades en busca de una mejor vida: llenos de escollos pero también de satisfacciones. Al lado de ellos, Clint Dempsey, el local, orgullo de la selección nacional de Estados Unidos, que no solo reconoce la importancia de los inmigrantes en la liga y la sociedad estadounidense en general, sino que también sabe lo que es ser extranjero en tierras lejanas.

El deportes es nuevamente una excusa para reafirmar que somos muchos los latinos en Estados Unidos, que seremos más y que nuestra fuerza es imparable. Lo mismo ocurre con el fútbol. De seguir así, las posibilidades para ambos son infinitas.