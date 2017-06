EEUU anuncia su nómina para la Copa Oro con varias sorpresas en la convocatoria

Bruce Arena dio a conocer la nómina que llevará Estados Unidos a la Copa Oro 2017.

De los 23 convocados han quedado descartados baluartes de la selección estadounidense como Tim Howard, Michael Bradley o Clint Dempsey. La nueva joya del fútbol de EEUU, Christian Pulisic, tampoco estará en la Copa Oro.



Entre los destacados que sí han sido incluidos están Brad Guzan, Omar González, Jorgr Villafaña, Graham Zusi, Joe Corona y Gyasi Zardes. La convocatoria incluye cuatro futbolistas que nunca han jugado un partido con la selección, entre ellos, el británico Dom Dwyer quien se nacionalizó estadounidense el año pasado y es el esposo de la delantera de la selección femenina, Sidney Leroux Dwyer.

“Es una buena nómina con una buena mezcla entre jugadores experimentados y un buen grupo de jóvenes", aseguró Arena a través de un comunicado. "Hay un buen balance en cada posición. Podremos jugar en diferentes maneras, y creo que estos jugadores tienen el deseo por jugar para EEUU y estarán trabajando muy fuerte. Será un grupo muy competitivo".



El primer examen de este equipo será contra Ghana en un amistoso el 1 de julio en East Hartford, Connecticut y debutará en la Copa Oro el 8 de julio ante Panamá, en Nashville.

Esta es la nómina completa:

PORTEROS: Brad Guzan (Atlanta United FC), Bill Hamid (D.C. United), Sean Johnson (New York City FC)

DEFENSAS: Matt Besler (Sporting Kansas City), Omar González (Pachuca, MEX), Matt Hedges (FC Dalla), Eric Lichaj (Nottingham Forest, ENG), Matt Miazga (Chelsea, ENG), Justin Morrow (Toronto FC, CAN), Jorge Villafaña (Santos Laguna, MEX), Graham Zusi (Sporting Kansas City)

MEDIOCAMPISTAS: Kellyn Acosta (FC Dallas), Paul Arriola (Club Tijuana, MEX), Alejandro Bedoya (Philadelphia Union), Joe Corona (Club Tijuana, MEX), Dax McCarty (Chicago Fire), Cristian Roldán (Seattle Sounders FC), Kelyn Rowe (New England Revolution), Kenny Saief (Gent, BEL), Gyasi Zardes (LA Galaxy)



DELANTEROS: Juan Agudelo (New England Revolution), Dom Dwyer (Sporting Kansas City), Jordan Morris (Seattle Sounders FC)