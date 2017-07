‘Cubo’ Torres sobre posible sustitución de Pulido: “Estoy preparado”

Tras la lesión de Alan Pulido, quien se perderá la Copa Oro 2017 por la fractura que sufrió en el húmero del brazo derecho, Erick ‘Cubo’ Torres declaró estar listo para atender el llamado a la selección mexicana en caso de ser requerido por el cuerpo técnico de cara al torneo de la Concacaf.

Torres se encuentra en la prelista de 40 elementos que la Federación Mexicana de Futbol entregó al organismo rector del futbol en la zona situación que le da amplias opciones de sustituir a Pulido, más allá de que el timonel Pompilio Páez también puso a Oribe Peralta como opción.



'Cubo' Torres anotó su gol número 12 de la campaña pero Houston sucumbió ante Colorado Rapids

"Sé que estoy en la lista y que puedo ser considerado. Estoy listo, estoy en buena forma física y mentalmente preparado, así que hay que esperar.

“Si el cuerpo técnico de Juan Carlos Osorio y Pompilio deciden que yo soy un elemento que puede aportar a la selección, obviamente lo voy a hacer con mucha alegría como se debe representar a México”, manifestó el delantero del Houston Dynamo.



‘Cubo’ también expresó su tristeza por la lesión de Pulido, quien en principio estará fuera hasta tres meses por la fractura que sufrió.

"Estoy triste por la noticia de Pulido, no estaba enterado, esperemos que no sea nada grave, no sé bien lo que pasó. Es mi amigo y espero que esté bien", apuntó.