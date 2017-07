Clint Dempsey

“Los inmigrantes hacen la MLS más fuerte’: Clint Dempsey

Clint Dempsey es un caso particular: siendo local es héroe nacional en una liga llena de extranjeros, pero también sabe lo que es jugar por fuera de su país.

Es un tesoro que brilla por sí mismo. Entre latinos, africanos, europeos y hasta hispanos nacidos en Estados Unidos, Clint Dempsey no solo se destaca por su calidad sino por ser un producto nacional, figura tanto de la MLS como de la selección de Estados Unidos. Jugó con el equipo de la Universidad de Furman en Carolina del sur durante sus días de estudiante, y pronto dio el salto a profesional en 2004 al firmar con New England Revolution.



Clint y la pelota, una relación de amor a primera vista

Hoy sigue vigente defendiendo los colores de los Sounders de Seattle, actual campeón de la liga, y llegar a él no es fácil. Es la figura, el goleador y el líder, el hombre al que todos siguen y le creen. Famoso por no ser el más carismático, con los hinchas de la ciudad y del país mantiene una relación que oscila entre el amor y la distancia. De él podrán decir lo que quieran, pero en la cancha lleva década y media demostrando que no es un jugador del común. Tener más de 130 apariciones y 56 goles con la Selección nacional y haber jugador seis temporadas en la liga inglesa son datos que hablan por sí solos. Clint, nacido en la pequeña Nacogdoches, en Texas, hace 34 años, fue subcampeón de Copa UEFA con el Fulham, club del que fue elegido mejor jugador durante dos temporadas, y ha marcado para Estados Unidos en tres copas mundiales consecutivas (2006, 2010 y 2014).



publicidad

De él podrán decir lo que quieran, pero en la cancha lleva década y media demostrando que no es un jugador del común.

Al hablar con él se nota lo que dicen los hinchas. No es antipático, pero tampoco el más cálido. Sus palabras son las precisas y una vez termina de hablar, sale del entrenamiento saludando a la distancia a quien trata de abordarlo. “A Estados Unidos regresé después de seis años en Europa porque quería que la familia estuviese estable y tampoco quería estar lejos de mis padres. Siempre quise jugar en Inglaterra y cumplí el sueño, era el momento de volver a casa”. A Seattle llegó con 30 años, pudiendo haber escogido otro destino, en Europa también, convencido de que podía hacer crecer el fútbol de su país estando cerca. Es un gesto que todos los hinchas aún hoy agradecen.



Es por eso que Dempsey tiene la autoridad para hablar desde los dos lados de la historia. Sabe lo que es ser inmigrante y también lo que significa ser dueño de casa en un torneo donde los extranjeros marcan la diferencia. “Quería irme a España o Inglaterra y después del mundial de 2006 se abrieron las puertas. Haber jugado con Fulham y Tottenham fue cumplir un sueño pero también me sirvió para desarrollarme como jugador en el más alto nivel”. En cuanto a los hispanos en particular y extranjeros en general que actúan en la MLS tiene un concepto claro: “Quien tiene calidad y viene acá solo puede hacer la MLS mejor. Eso hace que lo niños se motiven, crezca la afición, mejore el nivel de los jugadores de Estados Unidos y por ende que mejore el nivel de la selección. Es una situación que a todos nos conviene”.



publicidad





Más de 130 apariciones 56 goles con la Selección nacional Seis temporadas en la liga inglesa

Seattle Sounders es de los pocos equipos de la MLS que juega en un escenario de fútbol americano. Cada partido en el CenturyLink Filed, casa de los Seahawks, es visto por más de 40.000 personas, lo que hace que el ambiente sea mucho más intenso. Y siempre puede verse que todos los ojos se posan sobre Clint. Los hinchas están felices de que Dempsey juegue para ellos y que lo dé todo. Después de cada juego, gane o pierda el equipo, se reúnen en restaurantes y bares alrededor del estadio y el delantero siempre está en sus conversaciones y cantos. El fervor de los hinchas de la selección es idéntico y ven a Clint y al joven Christian Pulisic como las cartas más fuertes para cumplir un buen papel en todos los torneos que jueguen.



Sabe lo que es ser inmigrante y también lo que significa ser dueño de casa en un torneo donde los extranjeros marcan la diferencia.



Ocurrirá en la próxima Copa de Oro, donde Dempsey liderará al equipo una vez más. “Cada torneo internacional es una nueva oportunidad para ganar un trofeo. A esta Copa de Oro los equipos vendrán con sus nóminas más fuertes y yo espero que nosotros podamos empezar bien, afianzarnos en la fase de grupos e ir avanzando. Tenemos que estar en nuestro mejor nivel si queremos ganar esta vez”.



Recio quitando, hábil pasando el balón, el salvadoreño no da una bola por perdida Fotografía por Univision Deportes

Catorce años de carrera profesional, tres mundiales, Copas Confederaciones, Copas de Oro, torneos internacionales de clubes, más de quinientos partidos y doscientos goles goles como profesional, ¿qué lo mantiene motivado después de tanto tiempo? Dempsey no lo duda: “Entre más hagas lo que te gusta hacer, más tiempo podrás alargar ese sueño que tenías de niño. Además, cuando creces y tienes hijos, quieres que ellos te vean jugar. El amor al juego y mi familia, eso es lo que me mantiene motivado”.



En cuanto al futuro de sus hijos, afirma que no los presionará para que sean futbolistas como él. “Sería maravilloso que lo fueran, pero más que todo es importante que se sientan confiados y felices en lo que hacen, sea lo que sea. Puede ser en cualquier otro deporte o profesión, no importa”.

Clint Dempsey se crio en una casa rodante, sufrió a los doce años la muerte de una hermana de 16, no quiso ver a Argentina jugar contra Bulgaria en el mundial del 94 porque Maradona estaba suspendido y el año pasado se le descubrió una arritmia cardíaca que puso en peligro su salud y su carrera. Su vida ha sido de obstáculos y de sueños cumplidos. El más inmediato, la próxima Copa de Oro.



La historia del número 2

Pese a ser delantero, Clint Dempsey siempre ha jugado con el número 2, clásico de los que escogen ser defensa. Esto se debe a que fue el que usó en la universidad. Luego, cuando tuvo que debutar en el New England Revolution, quedaban libres el 10 y el 2, pero existía la creencia en el club de que quien usaba la 10 le iba mal, así que volvió al 2. Luego, su madre le mandó una foto de su niñez donde usaba una camiseta con el número 2, la cual él no recordaba. Por eso salvo en el Fulham, donde tuvo que usar la 23, siempre, incluso en Tottenham y Seattle, ha estado casado con la 2.

Mientras ese momento llega, Darwin, volante central, espera encontrarse en la concentración y en la cancha con Óscar, que juega de extremo, para afrontar el reto de la Copa de Oro, donde no la tendrán fácil contra México, Jamaica y Curazao, sus rivales en el grupo C.



publicidad

Y aunque El Salvador tiene muchas expectativas en el torneo, sabe que no tiene nada asegurado. A su favor jugará no solo el apoyo que recibirá de la inmensa comunidad de nacionales que vive en Estados Unidos, sino la fortaleza de la sangre de los Cerén. Cada uno por su lado es bueno, juntos convierten a su equipo en un rival difícil de vencer.