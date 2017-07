Copa Confederaciones

Maradona es acusado de acoso sexual en Rusia

RUSIA.- Una periodista rusa acusó a Diego Armando Maradona de acoso sexual en un hotel de San Petersburgo, adonde el astro argentino fue invitado a la final de la Copa Confederaciones que disputaron Alemania y Chile y que ganaron los teutones por la cuenta mínima.



La mujer, identificada como Yekaterina Nadólskaya, aseguró que Maradona intentó quitarle la ropa cuando anoche se quedaron solos en la habitación, a la que había subido con el propósito de hacerle una entrevista.



"Vino su ayudante me arrojo 500 dólares, y luego llamaron a los guardias de seguridad. Tres hombres me sacaron de la habitación. Ni siquiera me dejaron sacar mis cosas", dijo Nadólskaya, citada por el medio digital Lenta.ru.

Agregó que los policías se presentaron en el hotel a las ocho de la mañana y solo entonces le devolvieron el vestido.

"Me fui de allí con ellos. Nadie me ofreció disculpas", dijo Nadólskaya, que añadió que presentó la denuncia respectiva antes la autoridades.



El Canal 5 de San Petersburgo ofreció una versión totalmente distinta de los hechos: según la cadena de televisión, la periodista comenzó a desvestirse ante Maradona y montó un escándalo cuando le pidieron que se marchara.

"Le deseo a Diego Maradona experimentar lo mismo que experimenté hoy. Y espero que alguien se comporte con él de la misma manera, porque en la vida todo lo malo vuelve. Que les vaya bien", dijo Nadólskaya, sonriente, en un vídeo difundido en internet.

Según el periódico digital Sovietski Sport, Maradona, de 56 años, ha expresado su disposición a dirigir la selección rusa de fútbol e, incluso, estaría barajando la posibilidad de solicitar la ciudadanía rusa.



