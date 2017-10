Pizzi renunció como DT de la selección chilena

Juan Antonio Pizzi presentó su renuncia como director técnico de la selección de Chile luego de admitir que es el "máximo responsable" de la eliminación para el Mundial de Rusia 2018 tras perder contra Brasil por 3-0.

"Hay que hablar y evaluar qué es lo que quieren para la selección y con base en eso elegir. Mi contrato finaliza y yo me descarto", aseveró el entrenador en rueda de prensa en Sao Paulo. El contrato de Pizzi como seleccionador de Chile finalizaba este mes y al no conseguir el objetivo de clasificar para el Mundial, el argentino anunció que no renovará.

"Yo soy el máximo responsable de esta situación. Soy el que ha elegido a los jugadores, los sistemas para jugar y por todo eso, reitero que asumo la responsabilidad que me corresponde", puntualizó.



Pizzi señaló que con la derrota de hoy en Sao Paulo "se ha cerrado un ciclo en el cual se han vivido momentos de mucha alegría", en referencia a las dos Copas América conseguidas en los últimos años.

"Estamos todos muy tristes. Estamos muy desilusionados. Hemos hecho todo lo que hemos podido. No nos ha quedado ninguna gota de esfuerzo y la vida se forma con estas situaciones, con golpes, a veces duro como este que hemos recibido hoy", completó.