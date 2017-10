CONMEBOL Mundial Eliminatorias

Esto necesitan los equipos de Conmebol para calificar al Mundial de Rusia 2018

El próximo martes se jugará la última jornada de la eliminatoria de la Conmebol donde se definirán los cuatro equipos que calificarán a Rusia 2018, así como la selección que se medirá a Nueva Zelanda en el repechaje del Mundial.

El panorama nos deja a Brasil como el único equipo calificado, con Venezuela, Bolivia y Ecuador como las selecciones eliminadas y con Argentina momentáneamente fuera del Mundial.



"Argentina no merece ir al Mundial" afirma nuestro analista Iván Kasanzew

Jornada caótica en cinco frentes. Aquí te presentamos lo que necesita cada equipo para ir al Mundial.

Brasil (38 puntos): Ya calificado, puede alcanzar 41 unidades en caso de ganarle a Chile el próximo martes como local. En caso de sumar una victoria, logrará cerrar una de sus mejores eliminatorias en la historia.

Uruguay (28 puntos): El panorama no se ve complicado para Uruguay que en esta fecha empató 0-0 con Venezuela como visitante. Los charrúas requieren de un empate frente a Bolivia en el Centenario de Montevideo para calificar al Mundial; una victoria lo dejará con 31 unidades y lo mantendrá como segundo lugar de la eliminatoria de la Conmebol.



Chile (26 puntos): Su agónica victoria contra Ecuador lo volvió a meter en zona de calificación superando a Colombia, Perú y Argentina. De sumar una victoria ante Brasil como visitante, La Roja estará en Rusia 2018 sin importar lo que pase en otros frentes; un empate también lo pondría en el Mundial si Paraguay no derrota a Venezuela, Argentina no se impone a Ecuador y hay un empate entre Perú y Colombia; en caso de una derrota, depende de varios resultados externos para calificar a la próxima justa a disputarse en Rusia.



Colombia (26 puntos): Colombia tenía su calificación en las manos y lo echó a perder todo tras caer en Barranquilla contra Paraguay. No solo revivió y metió en la pelea a la Albirroja, sino que además está obligado a ganar frente a Perú en Lima, una de las aduanas más duras de Sudamérica; un empate lo deja sumamente tocado esperando que ni Argentina ni Paraguay saquen una victoria. Una derrota lo dejaría prácticamente eliminado del Mundial.



Perú (25 puntos): Empatar en Argentina fue un tremendo resultado para Perú, sin embargo, matemáticamente no le asegura nada para ir a Rusia. Requiere una victoria para al menos asegurar repechaje, e incluso, si saca la victoria y Chile o Argentina no ganan, irá directo a Rusia; si saca un empate en Lima contra Colombia necesita varias combinaciones de resultados como una derrota de Chile ante Brasil, que Paraguay no le gane a Venezuela y tampoco Argentina a Ecuador. Una derrota lo dejará eliminado.



Argentina (25 puntos): De Argentina preocupa todo, su funcionamiento y su falta en la definición. La albiceleste visitará Ecuador, un equipo que si bien está ya eliminado, se crece jugando como local en la siempre complicada Guayaquil. El equipo de Sampaoli ya no depende de sí mismo para ir al Mundial pues necesita ganar y que al menos, Perú y Colombia empaten; si saca los tres puntos y hay alguna victoria en Lima, más un triunfo de Chile en Brasil, la albiceleste tendrá que ganar para amarrar repechaje; un empate o una derrota lo dejará fuera en caso que Paraguay le gane a Venezuela.



Paraguay (24 puntos): ¡Increíble! Una selección que estaba eliminada y con pocas opciones de ir al Mundial, tiene pie y medio en Rusia 2018 luego de vencer a Colombia como visitante. Paraguay no depende sí misma, pero tiene el calendario más sencillo al recibir en casa a Venezuela; una victoria lo acerca al Mundial, aunque necesitaría que al menos Chile y Argentina pierdan, además que Perú o Colombia pierdan en su partido. Un empate y una derrota los deja eliminados.

Ecuador, Bolivia y Venezuela están ya eliminados.