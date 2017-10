CONMEBOL Mundial Eliminatorias

Dudamel, técnico de Venezuela, denunció que los quisieron sobornar con mujeres

Maletines, regalos costosos, viajes para la familia, depósitos bancarios en cuentas secretas… Hasta ahí algunos de los incentivos que en el imaginario popular se asocian con el fútbol. Ahora, Rafael Dudamel, agregó otro: mujeres.



¡La locura en Sudamérica! Así la tabla y resultados en Conmebol tras 45 minutos Univision 0 Compartir

El entrenador de Venezuela acusó: “Hubo teléfonos rotos y llamadas peligrosas”. Luego de agregar que no iba a especificar mucho, el DT lanzó la gran bomba: “Hubo muchas visitas femeninas en el hotel… Creo que las escogieron bien”, elogió en tono de broma.



Los mejores memes de la última jornada en Conmebol Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los memes no perdonan: Mientras en Chile sufren, en Argentina se rinden a los pies de Lionel Messi y en Perú celebran el pase al repechaje. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir

¿Quién fue el autor de la movida? No se sabe, ya que Dudamel no precisó si las féminas habían llegado por generosidad de Paraguay o de todos los rivales a los que les convenía que no ganaran los guaraníes.



“Mis jugadores dieron una demostración de profesionalismo, de integridad, de valores. Han jugado con una gran honestidad”, remató. Y se fue, pero no lo hizo acompañado…