Con Messi y Cristiano ausentes: Argentina y Portugal no pudieron ganar

Argentina, sin Lionel Messi, protagonizó el mayor batacazo de los equipos que acudirán al Mundial de Rusia que disputaron partidos amistosos tras perder 2-4 ante Nigeria en una jornada en la que España sufrió en Rusia para empatar 3-3.



¿Y ahora? Tras la derrota ante Nigeria, Maradona se postula para dirigir a la selección argentina Univision Deportes Network 0 Compartir

Aunque mostró algunos brotes verdes con las actuaciones de Sergio Agüero (sufrió una lipotimia en el descanso y tuvo que acudir al hospital) y de Cristian Pavón, en líneas generales Argentina mostró un juego caótico que provocó la primera derrota de Sampaoli desde que llegó al banquillo (sumaba cuatro triunfos y tres empates entre amistosos y encuentros de clasificación).



publicidad

Pese a que Éver Banega abrió el marcador con un lanzamiento de falta y Agüero hizo el 0-2 en el minuto 36 tras un gran pase de Pavón, Nigeria reaccionó para marcar cuatro goles que acabaron con el cuadro sudamericano.



Argentina no camina sin Messi, Nigeria los goleó 4-2 Aunque la Albiceleste comenzó dominando, los nigerianos remontaron y se siguieron de largo en la segunda mitad. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Sampaoli formó en Krasnodar con: Marchesin; Mascherano, Pezzella, Otamendi; Banega, E. Perez, Celso; Pavón, Di Maria, Dybala y Aguero. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Mientras que el alemán Gernot Rohr lo hizo con: Akpeyi; Shehu, Balogun, Troost-Ekong, Awaziem; Ndidi, Mikel, Ogu, Aina; Iheanacho e Iwobi. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En la primera mitad, al minuto 27, llegó la apertura del marcador por intermedio de Ever Banega. Foto: AP | Univision 0 Compartir Un buen tiro libre del jugador del Sevilla, ante una floja respuesta del portero Daniel Akpeyi. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Pasados 10 minutos, el turno fue para Sergio 'Kun' Agüero a pase de Cristian Pavón en el área. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El delantero del Manchester City tan solo tuvo que empujarla para poner en el marcador el 2-0 parcial. Foto: AP | Univision 0 Compartir Parecía que Argentina pasaba por encima de Nigeria con el triunfo a dos goles en la primera mitad. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir La ausencia de Messi no se sentía y los de Sampaoli se recostaron en su comodidad, lo que aprovecharon los africanos. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al minuto 44, antes de acabar el primer tiempo, Iheanacho recortó distancias con un gran tiro libre para superar a Marchesín. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir El delantero del Leicester City lograba su séptimo gol en el camino a Rusia 2018 y el quinto en partidos amistosos. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Ya en el segundo tiempo, Iwobi sería la gran figura iniciando su faena con un gol al minuto 52. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El jugador del Arsenal recibió un balón a la altura del punto penal y de primera lo cruzó con pierna derecha para igualar el marcador. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Posteriormente, en el minuto 52, la noche le cayó encima a Argentina con el tercero de Nigeria en el pie derecho de Idowu. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir A la entrada del área, el jugador del Amkar Perm (Rusia) remató un balón con el borde interno al palo más lejano de Marchesín. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el minuto 73 llegó la última piedra sobre el cajón Albiceleste en este partido cuando Iwobi controló en el borde del área, sacó a Mascherano de túnel y definió de pierna izquierda. Enorme triunfo de Nigeria. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Ahora, Argentina espera a la fecha FIFA de marzo en la que se dice que enfrentará a Italia, mientras que los nigerianos le pondrán el pecho a la Eliminatoria de la Copa Africana de Naciones. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir

El correcto primer tiempo argentino fue un espejismo y Kelechi Iheanacho, Alex Iwobi con un doblete y Brian Idowu, dieron la vuelta al marcador. Especialmente doloroso fue el cuarto tanto para Javier Mascherano, que recibió un túnel de época de Idowi que fotografió la debilidad defensiva de Argentina.

En Rusia, España de Lopetegui sonrío con el buen momento de forma de Jordi Alba y Marco Asensio. El primero volvió a ser el jugador eléctrico del año pasado y coronó su actuación con el primer gol de España, mientras que el segundo, sin Isco, se convirtió en el jugador referencia del campo, Sergio Ramos anotó un par de penaltis.



Dinamarca conquistó Irlanda y selló su pase a Rusia Univision 0 Compartir

Rusia respondió a España con el doblete de Fiódor Smolov y con el tanto de Aleksey Miranchuk. Después, el equipo de Lopetegui sufrió un juego de correcalles al que no está acostumbrado y acabó con un empate con el que consiguió un aprobado pero no llegó al sobresaliente de su anterior envite.

Otro de los partidos de la jornada, el Alemania-Francia, acabó en empate (2-2) con un gol en el tiempo de descuento gracias a una buena triangulación entre Mesut Özil, Mario Götze y Lars Stindl que resolvió el último para desesperación del cuadro de Didier Deschamps.



En el último minuto, Alemania empató 2-2 ante Francia Univision Deportes Network 0 Compartir

Alemania se mantiene invicta durante 21 partidos consecutivos (16 victorias y 5 empates, su última derrota fue en las semifinales de la pasada Eurocopa ante Francia), y anuló el doblete de Alexander Lacazzete, que sentó en el banquillo a Antoine Griezmann. El jugador del Atlético de Madrid jugó los últimos 14 minutos. Además, Timo Werner, marcó su séptimo gol con Alemania en diez partidos.

Menos dinámico fue el Inglaterra-Brasil, que acabó sin goles en el estadio de Wembley. Joe Hart y el poste de su portería fueron los culpables de que el combinado sudamericano no se llevara la victoria en un choque que dominó más que su rival.



Mejor le fueron las cosas a Colombia, que tampoco contó con su estrella, James Rodríguez, con permiso de José Pekerman para volver a los entrenamientos con el Bayern Múnich. Sin embargo, su ausencia no la notó Colombia, que ganó 0-4 a China en Chongqing. Felipe Pardo, Carlos Bacca y un doblete de Miguel Borja, marcaron para cerrar con éxito la gira asiática del combinado sudamericano.

Uruguay no pudo ganar a Austria en el Ernst Happel Stadion de Viena pese a que Edinson Cavani anotó su cuadragésimo tanto con la camiseta charrúa. Con cuatro cambios respecto al equipo que empató sin goles frente a Polonia, cedió 2-1 ante el cuadro centroeuropeo con un tanto de Louis Schaub a tres minutos del final.



El futuro llegó: Gol de Weston Mckennie para el Team USA Univision Deportes Network 0 Compartir

Bélgica aburrió y no mejoró la pobre imagen que ofreció ante México. El equipo de Roberto Martínez ganó 1-0 a Japón, con una diana de Romelu Lukaku, que se convirtió, con 24 años, en el máximo goleador histórico de los Diablos Rojos. Su tanto, el número 31 en su cuenta particular, adornó un choque que no quedará en el recuerdo.



El error del año: Ethan Horvath hace un osote y le da el empate a Portugal Univision Deportes Network 0 Compartir

Cerró la serie de partidos el Portugal-Estados Unidos. Sin Cristiano Ronaldo, el combinado de Fernando Santos no pasó del empate a un gol. El lateral izquierdo del Getafe Vitorino Antunes marcó el tanto del conjunto luso para responder a la diana de Weston McKennie. Después de seis victorias consecutivas entre amistosos, Copa Confederaciones y partidos de clasificación para el Mundial, Portugal cedió un empate.